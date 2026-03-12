Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı

Eski milli boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı, hakkında çıkan uyuşturucu testi iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kılıçcı, bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif çıktığını sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında birçok tanınmış ismin de bulunduğu kişiler hakkında operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Kılıçcı da gözaltına alınmış ve ifadesi alınmıştı.

KABUL ETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliden kan, saç ve idrar örnekleri alınarak incelemeye gönderildi. Kılıçcı savcılıktaki ifadesinde, kardeşinin kısa süre önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle "bir defaya mahsus esrar kullandığını" söylemişti.

Kılıçcı ayrıca Trabzon'daki evinde yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadığını da ifade etmişti.

"TESTİM NEGATİF ÇIKTI"

Bağımsız bir laboratuvarda test yaptıran Kılıççı sonucunu sosyal medyadan paylaştı. Testin negatif çıktığını duyuran Kılıçcı paylaşımında, hakkında ortaya atılan iddialara karşı bu sonucu kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Kılıççı paylaşımında, "Yalan haber hızlı yayılır. Doğru haber topaldır ama er ya da geç gideceği yere varır. Yanda kan ve idrar testlerim ve yapan kurum yazıyor. Herşeyi şeffaf bir şekilde paylaşıyorum bakalım ne kadar yayılacak.. Ayrıca bu açıklamayı yapmaktan bile hicap duyuyorum. Bana bu haberi yaptıran sahte habercilere yazıklar olsun. Adalete hukuğa inancı tam olan bir sporcu olarak hukuksal mücadelemi sonuna kadar vereceğim." ifadelerine yer verdi.