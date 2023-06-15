Urla Gençlik İzmir Mini Voleybol Süper Ligi şampiyonu

TVF İzmir Mini Voleybol Süper Ligi'nde sezon tamamlandı. İzmir şampiyonluğunu Urla Gençlik Takımı elde ederken, Karşıyaka ikinci, Dikili Lodos üçüncü, Beta Güzelbahçe ise dördüncü oldu.

İzmir Mini Süper Ligi'nde 72 takımın katıldığı karşılaşmalar geçtiğimiz ocak ayında başladı. Deprem felaketi nedeniyle 1 ay ara verilen müsabakalara mart ayı itibariyle tekrar start verildi. Play-off, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının sonunda Dikili Lodos oynadığı tüm grup maçları sonunda başarılı sonuçlar alarak, son 4 takım arasına girmeyi başardı. Urla Gençlik, Karşıyaka, Beta Güzelbahçe ile final turunda karşılaşan Dikilili Küçük Kızlar, 13-14 Haziran tarihlerinde oynanan karşılaşmalar sonucunda 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle bronz madalyanın sahibi oldu. İzmir şampiyonluğunu Urla Gençlik Takımı elde ederken, Karşıyaka ikinci, Dikili Lodos üçüncü, Beta Güzelbahçe ise dördüncü oldu.

"Aile gibiyiz"

Dikili Lodos Spor Kulübü Başkanı Mesut Akmaz, "Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımı ve teknik ekibi kutluyorum. Çocuklarımız çok uzun çalışmaların ardından bu başarıyı elde etmiştir. Kulübümüzde bu başarıya ulaşan sporcularımız ve velileriyle adeta bir aile gibiyiz. Başarının ardında bu birliktelik vardır. İzmir'e en uzak ilçeyiz. Her maçımız için Dikili'den İzmir'e uzun bir yolculukla geliyoruz. Her lig maçı yol yorgunluğu ile birlikte düşünülürse kızlarımızın gösterdiği bu başarı daha da anlamlı oluyor bizler için" ifadelerini kullandı. - İZMİR