Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'nun Kemal Kılıçdaroğlu için söyledikleri sosyal medyayı salladı

Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mücadeleye devam edeceğim" açıklamasına ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini ifade eden Karakullukçu'nun sert mesajı, sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, biz buradayız" dedi.

KARAKULLUKÇU'DAN SERT GÖNDERME

Uzun yıllar A Spor'da çalışan ve şimdilerde Vole'de kariyerine devam eden ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir gönderme yaptı.

"İSTİFA ETMENİZ GEREKİYOR"

Karakullukçu, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyip yaptığı paylaşımda, "Tatlı tatlı alkışlayan ekibinize kanmayın, bu ülke için çalıştınız ettiniz tamam ama artık bu ülke için istifa etmeniz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.