Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar bir araya geldi. Yıldız futbolcu, Şahan Gökbakar'dan filmde bir rol istedi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, saha içinde olduğu gibi saha dışında da gündem olmaya devam ediyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Osimhen, Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan ünlü oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar ile bir araya geldi.

'BANA FİLMLERDE ROL VERECEK MİSİN?'

Şahan Gökbakar ile çekilen fotoğrafın ardından Osimhen, Şahan Gökbakar'a dönerek "Bana filmlerinde rol verecek misin?" sorusunu sordu. Şahan Gökbakar ise Osimhen'e "Tabii ki verceğim" cevabını verdi.Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 8 filminde bir sürpriz yapalım mı?" şeklindeki paylaşımı, akıllara "Victor Osimhen, Recep İvedik 8'de rol alacak mı?" sorularını getirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
