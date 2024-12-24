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Güzel model "Ciddiyetsizsin" deyip yıldız futbolcuyu terk etti

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Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, özel hayatında da zor günler geçiriyor. Love Island yıldızı Grace Jackson ile ilişki yaşayan Rashford, ilişkideki ciddiyetsizliği nedeniyle terk edildi.

Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız forveti Marcus Rashford, Love Island yıldızı Grace Jackson tarafından terk edildi. İlişkide ciddiyetsizlikle suçlanan Rashford Grace Jackson ile ayrıldı.

"GELECEK YOK"

The Sun'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki model Grace Jackson, birkaç aylık birlikteliğin ardından Rashford'un ilişkiye ciddi yaklaşmadığını fark etti. Bir kaynak, "Grace, bu ilişkide bir gelecek olmadığını anladı ve yollarını ayırmaya karar verdi" ifadelerine yer verdi.

Güzel model 'Ciddiyetsizsin' deyip yıldız futbolcuyu terk etti

Grace Jackson, Love Island All Stars kadrosuna katılmak için hazırlık yapıyor. Yarışma sonrası moda dünyasında yükselişe geçen Grace, kariyerine odaklanarak büyük paralar kazanacağı bir anlaşma ile EGO markasıyla moda işine imza attı. Kaynaklar, "Grace, kariyerine yatırım yapmak istiyor. Eğer programda aşkı bulursa bu bir bonus olacak" dedi.

Güzel model 'Ciddiyetsizsin' deyip yıldız futbolcuyu terk etti

RASHFORD ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Bu ayrılık, Rashford'un Manchester United'daki belirsiz geleceğiyle aynı haftaya denk geldi. Yıldız futbolcu, "Yeni bir meydan okumaya hazırım" açıklamasıyla transfer dedikodularını alevlendirdi.

Güzel model 'Ciddiyetsizsin' deyip yıldız futbolcuyu terk etti

Güzel model
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

Ah şu para sen nelere kadirsin. Köpeğe atsan yemez ama insanları köpekleştirir.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bizim köyde boz eşek vardı aynı bunun gibi arkası geri önü ileri gene duruyordu

Yorum Beğen23
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Haber Yorumlarıveli İdi:

GS’ye gel. Terapi gibi gelir sana. Geçmişini unutturur sana GS

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

SABAHA KADAR EN AZ 4 GOL ATILIR :)

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Haber YorumlarıVll. Murat:

rashford ciddi ol git pompala

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