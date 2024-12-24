Güzel model 'Ciddiyetsizsin' deyip yıldız futbolcuyu terk etti

Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız forveti Marcus Rashford, Love Island yıldızı Grace Jackson tarafından terk edildi. İlişkide ciddiyetsizlikle suçlanan Rashford Grace Jackson ile ayrıldı.

"GELECEK YOK"

The Sun'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki model Grace Jackson, birkaç aylık birlikteliğin ardından Rashford'un ilişkiye ciddi yaklaşmadığını fark etti. Bir kaynak, "Grace, bu ilişkide bir gelecek olmadığını anladı ve yollarını ayırmaya karar verdi" ifadelerine yer verdi.

Grace Jackson, Love Island All Stars kadrosuna katılmak için hazırlık yapıyor. Yarışma sonrası moda dünyasında yükselişe geçen Grace, kariyerine odaklanarak büyük paralar kazanacağı bir anlaşma ile EGO markasıyla moda işine imza attı. Kaynaklar, "Grace, kariyerine yatırım yapmak istiyor. Eğer programda aşkı bulursa bu bir bonus olacak" dedi.

RASHFORD ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Bu ayrılık, Rashford'un Manchester United'daki belirsiz geleceğiyle aynı haftaya denk geldi. Yıldız futbolcu, "Yeni bir meydan okumaya hazırım" açıklamasıyla transfer dedikodularını alevlendirdi.