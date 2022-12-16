Ünlü model finale sayılı gün kala bombayı patlattı! Erkek futbolseverler Arjantin'in kazanmasını istiyor

2022 Dünya Kupası finaline sayılı günler kaldı. Finalinde pazar günü 18.00'da Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. İlk finalist olan Arjantin'in ünlü modeli Luciana Salazar'dan şok bir açıklama geldi. Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanması halinde sokaklarda çırılçıplak koşacağını açıklayan ünlü modelin sözleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. 4 yıldır beklenen turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Ülkesi Arjantin'i tribünde destekleyen model Luciana Salazar, Arjantin'inkupayı kazanması halinde sokaklarda çırılçıplak koşacağını açıkladı. Dünya Kupası finalinde pazar günü 18.00'da Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek.

"KAZANIRSAK ÇIRILÇIPLAK KOŞACAĞIM"

Yaklaşık 2 milyon takipçili Instagram hesabındaki paylaşımlarla öne çıkan model Salazar, Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa maçında da tribünde olacak. Maçtan önce açıklama yapan ünlü model, "Dünya Kupası'nı kazanmamız halinde Arjantin sokaklarında çırılçıplak koşacağım" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Ünlü model, bu sözünü daha önce 2010'da teknik direktör Diego Maradona döneminde de söylemiş fakat Arjantin kupayı kazanamamıştı.