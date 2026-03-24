Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

İtalyan Serie A'nın yıldız golcüsü Giovanni Simeone hafta sonu sosyal medyanın gündemine oturdu. Arjantinli futbolcu, Torino'nun Parma karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından saha kenarında bir röportaj verirken karşısındaki göz alıcı muhabirin güzelliği karşısında nereye bakacağını şaşırmış gibi görünüyordu

Videoda 30 yaşındaki forvetin gözlerini kaçırmaya çalıştığı ve bir an için adeta nasıl tepki vereceğini bilemediği izlenimi dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları Simeone'nin bu davranışını esprili bir dille yorumladı. Bir kullanıcı, Giovanni ufka bakmaya çalışıyor, mükemmel bir kaçış şeklinde yazarken başka bir kullanıcı Adam muhabirin güzelliği karşısında tamamen şaşırmış yorumunu yaptı

Muhabir düşük dekolteli şık bir kıyafet giymiş ve röportaj sırasında kameraların karşısında oldukça dikkat çekmişti. Simeone'nin tepkisi, futbolseverler arasında kısa sürede viral oldu

Ancak videonun tamamı gerçeği yansıtmıyor. İncelemeler videonun bazı detaylarının yapay zekâ ile oluşturulduğunu gösteriyor. Torino formasında sponsor ve kol detayları gerçek maç ile uyumlu değil. Arka plandaki kişilerin hareketleri farklı kare hızlarında ve doğal bir çekim gibi görünmüyor

Yine de video sosyal medyada eğlenceli şekilde paylaşılmaya devam ediyor ve kullanıcılar Simeone'nin şaşkın tavrını yorumlamaya devam ediyor. Bir kullanıcı Muhabirin güzelliği karşısında gözlerini kaçırması çok doğal, kim suçlayabilir ki dedi. Başka bir kullanıcı bu an viral olmayı hak ediyor, gerçekten komik ve tatlı bir durum ifadelerini kullandı

Torino Serie A'da şu an 14. sırada ve düşme hattının dört puan üzerinde yer alıyor. Simeone, 23 maçta attığı 7 golle takımın orta sıralarda kalmasında büyük rol oynadı. Arjantinli yıldız ise memleketi River Plate'e transfer olma ihtimaliyle gündemde. Bu gelişme Torino taraftarları için tedirgin edici bir durum yaratıyor

