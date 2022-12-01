Ünlü boksör, Mike Tyson'ın dediğini duyunca "R" yaptı! Messi'den hemen özür diledi

Dünya Kupası'nda Meksika'yı yendikleri maç sonrası Lionel Messi'nin soyunma odasında rakip takımın formasını ayağıyla ittirmesi gündem olmuştu. Bu olay üzerine Meksikalı ünlü boksör Canelo Alvarez, Messi'yi tehdit ederek, "Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etse iyi olur." ifadelerini kullanmıştı. ABD'li efsane boksör Mike Tyson ise, "Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım." demişti. Tyson'ın bu cevabı sonrası Alvarez, Messi'den özür diledi.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın Meksika'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından, Lionel Messi'nin soyunma odasında Meksika formasını ayağıyla ittirmesi büyük tepki çekmişti. Arjantinli yıldızın bu hareketi iki ünlü boksörü karşı karşıya getirirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

"TANRI'YA DUA ETSİN"

Messi'nin Meksika formasını ayağıyla ittirdiği videonun ortaya çıkmasının ardından Meksikalı ünlü boksör, "Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etse iyi olur. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam, o da Meksika'ya saygı duymalı." demişti.

Canelo Alvarez

TYSON CEVAP VERDİ

Alvarez'in bu sözleri üzerine Messi'ye sahip çıkan ABD'li efsane boksör Mike Tyson ise, "Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım." ifadelerini kullanmıştı.

ALVAREZ ÖZÜR DİLEDİ

Tyson'ın sözleri sonrası bir açıklama daha yapan Alvarez, "Son birkaç gündür ülkeme duyduğum tutku ve sevgiye kapıldım ve yersiz yorumlarda bulundum. Bunun için Messi'den ve Arjantin halkından özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.