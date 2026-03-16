Haberal'dan Şampiyonlara Jest: Burs oranı Yüzde 20'ye çıkarıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Korumalı Futbol müsabakalarının sonucunda dereceye giren takımlar için Başkent Üniversitesi'nde ödül töreni düzenlendi. Törende Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, kupa kazanan sporcuların burs oranlarının yüzde 20'ye çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Korumalı Futbol müsabakalarının ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal, TÜSF Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bozkuş ile üniversite yöneticileri ve sporcular katıldı.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal törende yaptığı konuşmada üniversite sporlarının gençlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade etti. Haberal, dereceye girerek kupa kazanan sporcuların burs oranlarının yüzde 20'ye çıkarıldığını açıkladı.

Törende konuşan TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise üniversite sporlarının gençlerin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek sporculara şu sözlerle seslendi:

"Her sporcunun bir amacı olmalı. Hangi branşta faaliyet gösteriyorsanız o branşta en iyisi olmak için mücadele edin. Üniversite sporları sadece üniversitelerimizi değil, ülkemizi de uluslararası arenada temsil eden önemli bir yapıdır. Başkent Üniversitesi gibi güçlü paydaşlarımızın desteği bu organizasyonların daha da güçlenmesini sağlıyor. Bu vesileyle üniversite sporlarına verdikleri destekten dolayı Başkent Üniversitesi Kurucusu Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal'a ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş'e teşekkür ediyorum."

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş de üniversite olarak sporun ve sporcuların yanında olduklarını belirterek organizasyona katkı sunan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na teşekkür etti. Konuşmaların ardından müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş tarafından takdim edildi. Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreni sporcuların ve davetlilerin ilgisiyle tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı