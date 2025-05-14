Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası Sonuçlandı

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda, 33 üniversiteden 239 öğrenci mücadele etti.

Şampiyonda Kocaeli Üniversitesi birinciliği elde ederken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ikinci oldu. Trakya Üniversitesi ile Balıkesir Üniversitesi ise üçüncülüğü paylaştı.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.