Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası Sonuçlandı

Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Kocaeli Üniversitesi birinci, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ikinci, Trakya ve Balıkesir Üniversiteleri üçüncü oldu.

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda, 33 üniversiteden 239 öğrenci mücadele etti.

Şampiyonda Kocaeli Üniversitesi birinciliği elde ederken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ikinci oldu. Trakya Üniversitesi ile Balıkesir Üniversitesi ise üçüncülüğü paylaştı.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu

Arka plandaki detaya dikkat! Trump'ı memnun etmek için her şeyi yaptı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.