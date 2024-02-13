Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı. Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 54 üniversiteden 600'e yakın sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 54 üniversiteden 600 sporcu mücadele ediyor. Şehirde spor heyecanı yaşandığını ifade eden Gençlik Hizmeteleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporculara Kırşehir'in kültürünü de tanıtma fırsatı yakalandığını ve sporcuların Cacabey Medresesi'ni, Ahi Evran-ı Veli ve Neşet Ertaş'ın kabirlerini ziyaret ettiğini söyledi. Düzenlenen müsabakalar ise 17 şubat tarihinde tamamlanacak. - KIRŞEHİR