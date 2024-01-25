Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi

Union Berlin, Bayern Münih maçında Leroy Sane'ye tokat atan Nenad Bjelica'nın Almanya Futbol Federasyonu tarafından üç maç men ve 25.000 euro para cezasına çarptırıldı.

3 MAÇ MEN VE 25.000 EURO PARA CEZASI ALDI

Almanya Futbol Federasyonu, Leroy Sane'ye tokat atıp kırmızı kart gören Nenad Bjelica'ya 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Bjelica, Bayern Münih ile oynanan maçta 74. dakikada yaşanan tartışma sonrası Sane'ye tokat atmış ve kırmızı kart görmüştü. Bayern Münih ile Union Berlin arasındaki maçı, Raphael Guerrero'nun 46. dakikada attığı golle 1-0 Bayern Münih kazanmıştı. Pozisyona ilişkin konuşan Bjelica, "Topu Leroy Sane'ye vermeye çalıştım ve o sırada beni itti. Sonrasında bir hata yaptım." demişti.