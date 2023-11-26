Union Berlin, Nenad Bjelica'yı teknik direktör olarak göreve getirdi
Son Güncelleme:
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getirdi. Bjelica, takımı zor bir pozisyondan çıkarmak ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için mücadele edeceğini belirtti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 52 yaşındaki Hırvat teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trabzonspor, nisan ayında göreve getirdiği Bjelica'nın sözleşmesini geçen ay karşılıklı olarak feshetmişti.
Bjelica, bordo-mavili takımda 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet almıştı.
Kaynak: AA / Spor