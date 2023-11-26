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Union Berlin, Nenad Bjelica'yı teknik direktör olarak göreve getirdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getirdi. Bjelica, takımı zor bir pozisyondan çıkarmak ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için mücadele edeceğini belirtti.