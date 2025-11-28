ÜNİLİG Türkiye Futbol Bölge Şampiyonası Sonuçlandı

SUBÜ ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Futbol Bölge Şampiyonası'nda dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Futbol Bölge Şampiyonası tamamlandı. Organizasyon, SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi'nin koordinasyonunda ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Erenler Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve SUBÜ erkek futbol takımları mücadele etti. Müsabakaların sonunda Düzce Üniversitesi birinci, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ikinci, SUBÜ üçüncü sırada yer aldı. Ödül töreni ile sona eren programa SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Çilli, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, Erenler İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Çelikten ile Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimi Şube Müdürü Ramazan Güneş katılım sağladı. - SAKARYA