Haberler

ÜNİLİG Türkiye Futbol Bölge Şampiyonası Sonuçlandı

ÜNİLİG Türkiye Futbol Bölge Şampiyonası Sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SUBÜ ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Futbol Bölge Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi birinci, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ikinci, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

SUBÜ ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Futbol Bölge Şampiyonası'nda dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Futbol Bölge Şampiyonası tamamlandı. Organizasyon, SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi'nin koordinasyonunda ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Erenler Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve SUBÜ erkek futbol takımları mücadele etti. Müsabakaların sonunda Düzce Üniversitesi birinci, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ikinci, SUBÜ üçüncü sırada yer aldı. Ödül töreni ile sona eren programa SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Çilli, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, Erenler İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Çelikten ile Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimi Şube Müdürü Ramazan Güneş katılım sağladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

Alman Bakan'dan heyecan yaratan Türkiye mesajı
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
İstanbul'da 'Black Friday' çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı

Takvime bakan soluğu mağazalarda aldı! Birbirlerini ezdiler
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi

Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği: 2 personel etkilendi
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.