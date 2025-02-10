Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Sezon başında Beşiktaş'tan Eyüpspor'a transfer olan Umut Meraş, TRT Spor'a konuştu. Umut, siyah-beyazlı takımdakini günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A KIRGINIM! MİLLİ TAKIMI KAYBETTİM"

TRT Spor'a konuşan 29 yaşındaki sol bek, "Beşiktaş'a kırgınım. Beşiktaş'a geldiğimde milli takım oyuncusuydum. İlk sezonumda 30 maç oynadım. Ondan sonraki 2 senede 18 tane maç oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıktım. O dönemde aktif milli takım oyuncusuydum ama Beşiktaş'tayken milli takıma çağrılmadım. Bu beni biraz üzdü. Beşiktaş'ta istediğim forma şansını bulamadım. Beşiktaş'ta 3 sene çok kötü gitti hem yönetim anlamında hem saha içi anlamında. Belki Beşiktaş'ta rekor kırdık teknik direktör anlamında" ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK OLARAK DAĞILDIM"

En fazla hocayla Beşiktaş'ta çalıştığını vurgulayan milli futbolcu, "Bir ara 2 haftada 1 hoca değiştirdik. Bu psikolojide performans vermeye çalışıyorsun. O dönem ailevi sorunlarım da vardı. Üst üste geldi. Evlilik arifesindeydim. Her şey üst üste gelince psikolojik olarak dağıldım. Profesyoneliz ama sonuç olarak insanız. Sahada yansıtmamamız gereken şeyler var ama robot da değiliz. Taraftarlar bana ve takıma tepki gösterdi. İyi oynadığım maçlardan sonra da tepki gelince huzursuzlaştım. Böyle durumlarda kendini ait hissedemiyorsun. Beşiktaş'a çok isteyerek geldim ama istediğim gibi olmadı" şeklinde konuştu.

"'GERİ DÖN' DİYORLAR AMA O İŞLER ÖYLE OLMUYOR"

Eyüpspor'a transfer olduktan sonra kendisini bulduğunu belirten Umut, "Şimdi Beşiktaşlılar mesaj atıyor, 'Geri dön' diyor. Ama o işler öyle olmuyor. Sahip çıkmanız lazım. Sadece bana değil, Türk oyunculara sahip çıkılması lazım. Bizim ülkemizde Türk oyunculara ekstra tepki oluyor. Fransa'da 2 sene oynadım. Fransız oyuncuları inanılmaz koruyorlar kendi vatandaşları çünkü. Bizde tam tersi. Neden böyle yapılıyor bilmiyorum" dedi.