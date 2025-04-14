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Ümraniyespor ve Esenler Erokspor Beraberlik İle Yüzleşti

Ümraniyespor ve Esenler Erokspor Beraberlik İle Yüzleşti
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan maçta Ümraniyespor, sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Ümraniyespor, 66. dakikada öne geçti fakat Erokspor, 85. dakikada eşitlik golünü buldu.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi 66'da öne geçerken, konuk ekip 85. dakikada eşitlik golünü buldu. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, Esenler Erokspor puanını 49'a yükseltirken, Ümraniyespor ise 47 puana çıktı.

Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erokspor ise lider Kocaelispor'u konuk edecek.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Pekmezci, Salih Burak Demirel

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Mustafa Eser dk. 78), Jurgen Bardhi (Djokanovic dk. 77), Benny, Cebio Soukou, Barış Ekincier (Engjell Hoti dk. 46), Poyraz Yıldırım (Batuhan Çelik dk. 89)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ali Turap Bülbül, Melih Okutan, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Furkan Apaydın

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert (Janne-Pekka Laine dk. 81), Anıl Yaşar, Francis Nzaba, Eşref Korkmazoğlu (Sakıb Aytaç dk. 90), Ryan Jack (Oscar Pinchi dk. 70), Tugay Kacar, Alper Karaman, Olarenwaju Kayode (Mame Faye dk. 70), Junior Fernandes (Hamza Catakovic dk. 70)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Oğuz Ceylan, Ufuk Akyol, Abuzer Gaffar Toplu, İdris Furat

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Oğuz Yıldırım (dk. 66) (Ümraniyespor), Mame Faye (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Atalay Babacan (Ümraniyespor), Mame Faye (Esenler Erokspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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