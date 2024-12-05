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Ümraniyespor, Isparta 32 Spor'u 3-2 Mağlup Ederek Tur Atladı

Ümraniyespor, Isparta 32 Spor'u 3-2 Mağlup Ederek Tur Atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Ümraniyespor, evinde oynadığı maçta Isparta 32 Spor'u 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta goller Batuhan Çelik, Batuhan Arıcı ve Jurgen Bardhi'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu'nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Azad İlhan, Mehmet Dura

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Jurgen Bardhi, Batuhan Arıcı (Muhammet Karasu dk. 88), Atalay Babacan (Yunus Emre Yılmaz dk. 88), Barış Ekincier (Mehmet Ali Büyüksayar dk 64), Furkan Apaydın, Batuhan Çelik

Yedekler: Onur Yıldırım, Tomislav Glumac, Engjell Hoti, Benny, Georgi Minchev, Emirhan Balarısı, Talha Bartu Özdemir

Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Halil Duman (Yiğithan Güveli dk. 73), İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Caner Koca (Vedat Bora dk. 73), Zihni Temelci, Abdulkerim Canlı, Efe Can Saçıkara, Kaan Öztürk (Kubilay Yılmaz dk. 64), Ahmet Karademir (Muhlis İstemi dk. 64), Bora Taşdemir (Fırat Aras dk. 64)

Yedekler: Batuhan Enes Yıldızdağı, Furkan Uludaş, Aytuğ Kömeç, İlhan Doğanay, Muhammet Alphan

Teknik Direktör: Koray Palaz

Goller: Batuhan Çelik (dk. 45+1), Batuhan Arıcı (dk. 69), Jurgen Bardhi (dk. 84) (Ümraniyespor), Caner Koca (dk. 6), Vedat Bora (80) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Furkan Apaydın (Ümraniyespor), Abdulkerim Canlı (Isparta 32 Spor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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