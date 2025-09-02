Ümraniye Belediyesi, 'Altın Kupa Gecesi' etkinliği düzenledi

Ümraniye Belediyesi, belediye bünyesindeki spor kulübünün ulusal ve uluslararası alanda göstermiş olduğu başarıları, "Altın Kupa Gecesi" etkinliğiyle kutladı.

Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın, eski futbolcu Mesut Özil, belediyenin spor kulübü bünyesindeki sporcular ve davetliler katıldı.

Yıl boyunca gösterdikleri başarılardan dolayı sporcular ve antrenörler, bu sene ilk kez düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerle bir araya geldiği için memnuniyetini dile getirerek, "Ailelere çocuklarını spora gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Spor iyileştirir, spor birleştirir, spor insanları bir araya getirir, spor öz güven kazandırır. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Judocu kızımıza Gazze'den bahsettiği için, zulme karşı durduğu için teşekkür ediyoruz. Sporun içinden gelen, gençlere destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında modern statlar, kapalı salonlar, atletizm pistleri yapıldı. Türkiye, bir spor devrimi yaşamaktadır. Spor yatırımları her yerde. Bizim en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele etmek. Kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için herkesi spor salonlarına, tesislere bekliyoruz. Sporu iyi gençler için, ülkesini seven gençler için, ülkenin gelişmesi için öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetenek taramasıyla 5,5 milyon gencin spora yönelmesini sağladıklarını aktaran Bakan Bak, "Ümraniye'de de güzel tesisler var. Yenileri de yapılacak. Spor köyü yapılıyor. Mesut Özil, spor köyüyle, bu akademiyle beraber dünya sporuna önemli sporcular kazandıracak. Bugün mahallelere, sokaklara, köylere kadar spor tesisleri yapıyoruz. Ümraniye Belediyesinin sporculara verdiği destek çok önemli. Vizyona bakın, atletizm sporcusunu Etiyopya'ya gönderiyor. Çok önemli bir vizyon. Dezavantajlı sporculara yaptığımız yatırımlar, paralimpik sporcuların Paris Olimpiyatları'ndaki başarıları ortada. Engellilere destek olan bir Cumhurbaşkanımız var. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu ülke için TEKNOFEST gençliği geliyor. Güçlü Türkiye için çok çalışacağız. Bu sporcular içinden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Türk sporunun zirveye çıkmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Davut Gül: "Okul spor kulüplerimize kayıtlı 820 bin öğrencimiz var"

İstanbul Valisi Davut Gül, okul spor kulüplerinin önemine değindi.

Bireysel spordan olimpik sporlara kadar her kategoride çalışmalar yapıldığını anlatan Vali Gül, "Okullarımızda lisanslı sporcu yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Okullarımızda okul spor kulüplerimize kayıtlı 820 bin öğrencimiz var. Hedefimiz 1 milyonun üzerine çıkmak. Belediyelerimizin yaptığı katkılar, öğrencilerimizin de buldukları şansı doğru şekilde kullanması çok değerli. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Spor ailesinin bir araya gelip başarıları kutlaması, başarılara sahip çıkması her türlü takdirin üzerinde. Okullarda kurulan spor kulüplerinin en büyük hamisi Spor Bakanımız. 3 bin okulumuz var, her okuldan talep edilen malzemeyi Sayın Bakanımızın bize sağladığı imkanları da çocuklarımıza sunabiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği, gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkma hedefine Bakanımız liderliğinde ulaşacağız." şeklinde konuştu.

İsmet Yıldırım: "Ümraniye bir spor şölenine ev sahipliği yapıyor"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Altın Kupa Gecesi"nde Ümraniye'nin bir spor şölenine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Spora ve sporcuya yaptıkları yatırımın meyvelerini aldıklarının altını çizen Yıldırım, "Ümraniye bir spor şölenine ev sahipliği yapıyor. Bu meydanda aydınlık yarınımızın teminatı olan gençlerimizi görüyoruz. Sporun bir araya getirdiği bir aileye sahip olmak kolay elde edilir bir şey değil. Spor salonları, futbol sahaları ve nice yatırımlar bize hayallerimize giden yolda basamak oldu. Sema Nur kardeşimizin Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğine giden başarı yolculuğu Ümraniye'mizde başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm yatırımlarda destek olan Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Ümraniye ilçesine spor kültürünü yerleştiren Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkürlerini iletti.

Mesut Özil: "Gençlerin elinden tutmak benim için ayrı bir mutluluk"

Eski futbolcu Mesut Özil, gençlere destek olmanın kendisine ayrıca gurur verdiğini anlattı.

Organizasyona katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran 36 yaşındaki eski futbolcu, "Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Çok gurur verici bir gece. Bu kadar sporcuyu böyle görmek, başarılı olmaları gurur veriyor. Rabbim inşallah bunun devamını sağlar. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.

Mesut Özil Spor Akademisi ile ilgili bilgi veren Mesut, "Bir akademi projemiz var, Mesut Özil Spor Akademisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve belediye başkanımızın da desteğiyle inşallah en kısa sürede o akademiyi kurmaya çalışıyoruz. İnşaat başladı. Ben de heyecanla bekliyorum. Hedefim ahlaklı genç çocukların ellerinden tutup en güzel şekilde bir şeyler öğretmek. Ülkelerini ve kendilerini temsil etmelerini istiyoruz. Başaracağımızı düşünüyoruz. Benim için gurur verici bir olay. Gençlerin elinden tutmak benim için ayrı bir mutluluk." diye konuştu.

Süper Lig'de bu sezonki transfer dönemine ilişkin de konuşan Mesut Özil, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Büyük transferler oldu. Büyük oyuncular geldi. Önemli oyuncular Türkiye'ye gelince marka değeri artıyor. Gençlerin elinden tutup, büyük kulüplerde oynayıp, altyapıya daha çok yatırım yapıp onlara imkan tanımak; beni heyecanlandıran konu bu." şeklinde görüş belirtti.

'Yılın Spor İnsanı' eski futbolcu Mesut Özil ile 'Yılın Sporcusu' genç judocu Sema Nur Yüksel, ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın elinden aldı.

Etkinlikte yıl boyunca çeşitli turnuvalarda başarı elden sporcular, kürsüye çıktı. Sporcular, kürsüde Türk ve Filistin bayrağının bulunduğu atkıyla yer aldı.

Tören, çekilen toplu fotoğrafların ardından sonra erdi.

Toplam 855 madalya

Ümraniye Belediyesi bugüne kadar 23 spor merkezinde, 33 branşta 237 bini aşkın kişiyi sporla buluşturdu.

Çocuklar cimnastikten güreşe birçok alanda eğitim alırken, yetişkinler ise fitness ve pilatesle sağlıklı yaşama adım attı. Özel gereksinimli bireyler de uzman eğitmenler eşliğinde sporla bütünleşti.

Belediye, gençler için spor lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kurslarıyla 100 okula ve 17 amatör kulübe, 60 bine yakın spor malzemesi desteği sağladı.

55 farklı spor organizasyonuyla 282 binden fazla kişiye ulaşılırken, bu sayı toplamda yarım milyonu aştı. 141 sporcu ve 40 antrenör ise toplamda 2 milyon lirayı aşkın ödülle teşvik edildi.

Sporcular, çeşitli turnuvalarda bugüne kadar toplamda 314 altın, 271 gümüş ve 270 bronz olmak üzere 855 madalya almayı başardı. Dünya ikincisi judocu Semanur Yüksel ve İşitme Engelliler Futbol Takımı, Ümraniye ilçesini gururlandırdı.