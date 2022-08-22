- Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası karşılaşmaları tamamlandı

SİNOP - Sinop'ta yaklaşık 2 bin 200 sporcunun katıldığı Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 5 günlük mücadeleler sona erdi. 8 bayan ve 8 erkek sporcu adını birinciliğe yazdırdı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun düzenlediği 2022 yılı Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası karşılaşmaları Sinop'ta sona erdi. Merkez Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin her yerinden kızlar ve erkekler olarak toplam 2 bin 200 sporcu katıldı. Müsabakaların son gününde oynanan final maçlarında madalya almak için kıyasıya mücadele eden sporcuları Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve davetliler izledi.

5 günlük müsabakaların sonunda birincilik elde eden 8'er kategoride erkek ve bayan sporcular şu şekilde:

Ümit Erkekler kategorilerinde birinciler: 54 kiloda Server Balaban Tokat Niksar Belediye Spor Kulübü, 58 kiloda Bilal Küskü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 63 kiloda Berkay Erer İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 68 kiloda Arslan Demir Ankara Ego Spor Kulübü Derneği, 74 kiloda Cemil Tarik Altıngöz Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 80 kiloda İsmail Seymen Kazan İzmir Genç TED Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 87 kiloda Ahmet Vefa Bumin Erzurum Sağlık Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, +87 kiloda Oğuz Tokgöz Tekirdağ Flipper Spor Kulübü.

Ümit Bayanlar kategorilerinde birinciler: 46 kiloda Halime Neslihan Kılınç Malatya Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 49 kiloda Elif Sude Akgül İstanbul Çağrı Kızıl Spor Kulübü Derneği, 53 kiloda Öykü Özbey Ankara Ego Spor Kulübü Derneği, Bayanlar 57 kiloda Özge Özbey Ankara Ego Spor Kulübü Derneği, 62 kiloda Hürü Gökçe Gögebakan Ankara İlbank Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 67 kiloda Işıl Zafer İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 73 kiloda Zehra Begüm Kavukçuoğlu İstanbul Çağrı Kızıl Spor Kulübü Derneği, +73 kiloda Ayselnur Sağlık Ankara Ego Spor Kulübü Derneği.

Karşılaşmaların son gününde dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan sporculara madalyasını Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu takdim etti.