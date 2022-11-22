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Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

Spor Haberleri

Dünya Kupası'nda oynanan maçlarda verilen uzatma süreleri tartışma konusu oldu. Dünya Kupası'nda oynanan 4 maçta 63 dakika uzatma süresi oynandı. İngiltere-İran maçında ise toplamda 24 dakika uzatma verildi. Uzatma sürelerine sitemde bulunan eski futbolcu Ümit Özat, futbolseverlerden destek gördü.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası her yönüyle tartışılmaya devam ediyor. Turnuvada oynanan maçlarda verilen uzatma süreleri gündem konusu oldu.

Özellikle İngiltere-İran maçında verilen uzatma süreleri kriz çıkarttı. İngiltere-İran maçında ilk yarıda 14, ikinci yarıda 10 dakika uzatma süreleri verildi.

Katar-Ekvador maçında 12, İngiltere-İran maçında 24, Senegal-Hollanda karşılaşmasında 14 ve ABD-Galler müsabakasında 13 dakika uzatma süresi oynandı.

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

Eski futbolcu Ümit Özat, Katar'daki uzatma sürelerine isyan etti. Özat, "Adamlar parayla uzatmayı uzatmışlar. Ulan para nelere kadirsin he!" paylaşımı yaptı. Futbolseverlerin çoğunluğu destek verdi. Karşı çıkan görüşler de geldi.

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ümit Özat Katar Spor Haberler

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