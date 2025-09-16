Haberler

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Trabzonspor galibiyetinin ardından yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sert sözlerle eleştirdi. Özat, "Bu nedir ya? Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Kimsin sen? Zannedersin ki Ederson oynuyor, Alisson yedek. Alisson yapmaz bunu. Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer. Unutmayın bunu, sadece sahada oynanan oyundan geçmez" dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u En Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

ÜMİT ÖZAT'TAN SERT ÇIKIŞ

Sky Spor ekranlarında maçı değerlendiren sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, özellikle yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'a tepki gösterdi.

Özat, "Bunu kabul etmiyorum. Çağlar senden daha fazla milli, daha fazla Avrupa'da oynadı. Levent Mercan'ın oturuşuna bak, adam gibi oturuyor. Böyle bir oturmayı kabul etmiyorum kardeşim. Sen Fenerbahçe'de oynamasan bilet kuyruğuna girersin Kadıköy'de maç izlemek için. Böyle ukalalık olmaz! Hiç kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR OTURMA ŞEKLİ OLABİLİR Mİ?"

Sözlerine devam eden Özat, "Bu nedir ya? Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Kimsin sen? Zannedersin ki Ederson oynuyor, Alisson yedek. Alisson yapmaz bunu. Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer. Unutmayın bunu, sadece sahada oynanan oyundan geçmez. Orada başıboşluk var" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Skandallar bitmiyor! Giannis Antetokounmpo, Türk bayrağına küfür etti

Skandallar bitmiyor! Yenilgiyi hazmedemedi Türk bayrağına küfür etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Muriqi'ye büyük şok! İki gol attı ama yetmedi

İki gol attığı maçta büyük şok yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.