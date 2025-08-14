Ümit Milli Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Maçları Belirlendi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında ekim ayında Litvanya ve Macaristan ile oynayacağı maçların stadyumları belirlendi. Litvanya maçı 10 Ekim'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda, Macaristan maçı ise 14 Ekim'de Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ekim ayında Litvanya ve Macaristan ile oynayacağı müsabakaların stadyumları belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, grubundaki ikinci maçında 10 Ekim Cuma günü Litvanya ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Ümit milliler, 14 Ekim Salı günü ise Budapeşte'de Nandor Hidegkuti Stadyumu'nda grubun üçüncü maçında Macaristan'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
