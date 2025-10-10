Ümit Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 Mağlup Etti

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı 2-0 yenen Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz, "Oyunun hem savunma hem de hücum tarafında istediğimiz birçok şeyi yaptığımız bir müsabakaydı." dedi.

Korkmaz, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Korkmaz, "Bir şeyler inşa etmeye ve yapmaya çalışıyoruz. Oyunun içinde geliştirmeye çalıştığımız birçok şey var. Her defasında her oyunda da farklı şeyler deniyoruz ve denemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Her maçın senaryosunun farklı olduğunu aktaran Korkmaz, şöyle devam etti:

"Oyunun hem savunma hem de hücum tarafında istediğimiz birçok şeyi yaptığımız bir müsabakaydı. Hangi takım hangi torbadan gelirse gelsin artık herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunma tarafında geriden oyun kurdular, birinci bölgede 5-4-1 çok katı bir savunma, nasıl aşarız diye düşündük. Kendimize çözüm yolları bulduk. Kenarlar bizim için çözümdü çünkü alan savunması yapıyorlar. Belki oyunun ilk 15 dakikası çözüm üretmekte zorlandık ama sonrasında çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum belki de pozisyon vermeden."

Korkmaz, emin adımlarla, ayaklarını yere basarak devam edeceklerini, oyuncularının performansının kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Gerçekten son zamanlarda herhalde Ümit Milli Takım seviyesinde hiç yaşanmayacak bir atmosfer yaşattılar, oyuncularım da içeride çok mutlular, maça gelenlere, Sakaryalılara canıgönülden teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ümit millilerin maçtaki ikinci golünü atan Emirhan İlkhan da galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Rakiplerini analiz ettiklerini belirten Emirhan, "Maçın sert olacağını, rakibin kapanacağını biliyorduk, ona göre önlemler aldık, çalışmalarımızı yaptık. İlk golü erken bulmak istiyorduk, ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Oyun planımızdan hiç sapmadık. İkinci yarıda da aynı oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık. Nitekim de ikinci golümüz son dakikalara doğru geldi ve 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.