Ümit Milli Takım, Karadağ ve Arnavutluk ile Özel Maçlar Oynayacak

Ümit Milli Takım, Karadağ ve Arnavutluk ile Özel Maçlar Oynayacak
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Ümit Milli Takım, 5 Haziran'da Karadağ ve 8 Haziran'da Arnavutluk ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda müsabakalar gerçekleştirecek. Bu karşılaşmalar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçları için hazırlık niteliği taşıyor.

Ümit Milli Takım, 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. İki karşılaşma da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Milli Takım'ın Karadağ ve Arnavutluk ile oynayacağı özel maçlar, Eylül ayında başlayacak olan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Ay-yıldızlılar, elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile birlikte H Grubu'nda mücadele edecek. Ümit Milliler, elemelerdeki ilk maçını 9 Eylül 2025 Salı günü kendi evinde Hırvatistan ile oynayacak.

5 Haziran Perşembe

Türkiye - Karadağ

8 Haziran Pazar

Türkiye - Arnavutluk - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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