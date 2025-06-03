Ümit Milli Takım Karadağ Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Ümit Milli Futbol Takımı, 5 Haziran'da Karadağ ile oynayacağı özel maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, hazırlıkların teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde yapıldığını açıkladı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Karadağ maçının taktik provası üzerinde duruldu.
Milliler, yarın basına açık gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.