Ümit Milli Takım Hırvatistan ile Berabere Kaldı

2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın kolay olmadığını belirtti.

Formasyon olarak iki takımın birbirine yakın olduğun ancak rakibin kendilerini biraz şaşırttığını dile getiren Korkmaz, "Karşılarken 5-3-2 karşıladılar hiç beklemediğimiz bir şeydi. Biz de oyun planlarımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Kurarken de oyunu üçlü kuruyorlardı. Biz de baskılarımızı otomatik olarak değiştirdik. Genel anlamda oyuncuların azminden, mücadelesinden çok memnunum." dedi.

Oynamayan futbolcu sayısının fazla olduğunu kaydeden Korkmaz, şöyle devam etti:

"Oynamayan oyuncu sayım çok fazla, bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Nitekim kadroyu açıkladıktan sonra 2 çok formda oyuncum talihsiz sakatlıklar yaşadı. Hollanda'da Başar çok iyi bir sezon geçiriyordu maalesef bir sakatlık yaşadı. Emirhan da Hollanda'da süre alıyordu, kullanmak istemiştik ama maalesef onda da kampta bir problem oldu. Maçtan 2 gün önce de Yiğit Efe'yi kaybettik. Yerlerine oynayan bütün arkadaşların performanslarından memnunum ama biraz önce arkadaşlara da ifade ettim, biz oyunu da bir tık üstüne katarak değiştireceğiz. Hiçbir şeyin kolay olmadığını söyledim. Gerçekten olmuyor."

Egemen Korkmaz, birbiriyle ilk defa oynayan oyuncuların olduğuna dikkati çekerek, "Bizim amacımızda bir sıkıntı olmadı. Bugünkü oyundan genel anlamda memnunum, oyuncularımın mücadelelerinden memnunum. Bir sonraki müsabaka Litvanya, devam edeceğiz. Sakarya'da da bütün futbolseverleri oraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Takımın bitiricilik noktasında güçlük çektiği yönündeki soruyu cevaplayan Korkmaz, "Çok formda oyuncularım var. Sağ kenarla ilgili sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz maalesef. Emre Demir aslında oranın orijinal oyuncusu değil ama Sakaryaspor'da öyle oynadığı için biz de onu kullandık. Sakat oyuncuların yokluğu maalesef bizi üretkenlik anlamında biraz zorladı." ifadelerini kullandı.

Takımın tek golünü atan Hamza Güreler de Hırvatistan'ın grubun önemli takımlarından biri olduğuna işaret ederek, "Aslında buraya Trabzon halkının önünde kazanmaya gelmiştik ama beraberlik de bizim için kötü bir skor değil. Kazanabileceğimiz fırsatlar vardı, değerlendiremedik. Beraberlikte kötü değil. O yüzden üzgün değiliz." şeklinde konuştu.

Yenilen gol ve takımı Başakşehir'deki teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasına ilişkin soru üzerine Hamza Güreler, şunları kaydetti:

"Basit gol yedik, bize yakışmayan bir goldü. Bunun üzerine çalışmamız lazım, basit goller yemememiz lazım. Özellikle gol attıktan 3-4 dakika sonra basit bir gol yemek moralimizi biraz bozdu. Onun dışında iyi bir oyun sergiledik. Başakşehir'de de Çağdaş hoca benim için çok değerliydi. Bana ilk güvenen hocalardan, gittiği için biraz üzgünüm. İnşallah gelecek olan hoca da gençlere daha çok fırsat vererek önümüzü açar. Kulüp için hayırlısı olsun."