Haberler

Ümit Milli Futbol Takımı, 6 Ekim'de Macaristan'ı ağırlayacağı maça hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü Macaristan'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. TFF'ye göre antrenman Hasan Doğan tesislerinde yapıldı; maç Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü Macaristan'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışması ile başladı.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma ve taktik çalışmayla sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Macaristan mücadelesi, Tivibu Spor ile Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...

TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi

Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı
Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti

Ne yapıyorsunuz Simge Hanım?

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Usta ellerin becerisi geleceğin tasarımıyla buluştu
Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin

Montella'ya görülmemiş tepki: Verin tazminatını, yollayın gitsin
Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Yakalanmasa, bebeklerin sağlığıyla oynayacaklardı
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?