Cumhurbaşkanlığı 5'nci Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası heyecanı başlıyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 5'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabının detayları belli oldu. Yarışlar, 26-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından yapılacak 5'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş'ın katılımlarıyla Fişekhane'de gerçekleşti.

BOĞAZDA GÖRKEMLİ ŞÖLEN

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nda şimdi de Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak. Yarışların Cumhuriyet Kupası etabı, 26 Ekim'de "Fişekhane etabıyla başlayacak. 29 Ekim'de ise İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Dünyanın dört bir yanından yarışmacılar, Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışacak. Boğaz etabı, 29 Ekim günü Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN KITALARARASI YARIŞACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı 5'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Bodrum ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 5'nci Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim'de Fişekhane'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.

'TÜRK YELKENCİLERİ HALKIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı basın toplantısında konuşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Hepimiz için en önemli en güzel günlerden biri olan 29 Ekim yaklaşıyor. Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugünlere gelirken kırılma anları hep denizlerde yaşanmış. Bizlere nice acılar çekilerek emanet edilen mavi vatanın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da bizlere kutsal emaneti teslim eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet duygumuzu ifade etmek üzere tören yapacağız. Ülkemizin geleceğe bakmasının en büyük teminatlarından biri Türk denizcileridir. Bu anlamlı günde Türk yelkencileri halkımızla buluşturmak niyetindeyiz" diye konuştu.

2025'TE ÇANAKKALE, SAMSUN VE KIBRIS'TA YARIŞ HEYECANI

Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın önümüzdeki yıllarda Mavi Vatan'ın her köşesine yayılmasının hedeflendiğini ifade ederek, "18 Mart Çanakkale, 19 Mayıs Samsun, 29 Ekim İstanbul ve 15 Kasım Girne'de şanlı bayrağımız Mavi Vatan'ın her köşesinde yelkenlilerimizin direklerinde gururla dalgalanacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN NASIL BİR MERKEZ OLDUĞUNU DÜNYAYA GÖSTEREN YARIŞ'

Yarışların 5'nci yılını kutlayacaklarını söyleyen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları, ülkemizin coğrafyasını dünyanın önüne seren, gerçekleştirildiği her lokasyonda Türkiye'nin nasıl bir merkez olabileceğini tüm dünyaya gösteren değerli bir yarış. Başarılarla dolu keyifli bir yarış olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhuriyetin 101. yılında da Cumhuriyet Kupası heyecanına ortak olduklarını belirten DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ise "DHL Express Türkiye olarak, en prestijli organizasyonlardan biri haline gelen ve etkisi her geçen yıl artarak ülkemizin tanıtımına da katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı desteklemekten gurur duyuyoruz. Yarışlarda ana sponsor olarak yer almanın yanı sıra çalışanlarımızdan oluşan takımımız ve "As One" adlı yelkenlimizle son 2 yıldır biz de DHL Express Türkiye olarak yarışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla birlikte, Boğaz'ın eşsiz güzelliğinde yarıştığımız ve DHL kültürüyle çok örtüştüğüne inandığımız yelken sporuyla ilgili böyle bir organizasyonunun içinde yer aldığımız için heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

'YARIŞMACILAR BOĞAZ'IN ZORLU PARKURUNDA MÜCADELE EDECEK'

Şamandıra yarışlarıyla başlayacak mücadelenin 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nı yelkenliler ile renklendireceğini belirten İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, "Yarışmacılar, kupa için Boğaz'ın zorlu parkurunda mücadele edecek. Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilecek etaplar sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, 'Cumhurbaşkanlığı 5'nci Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu' unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak" diye konuştu.