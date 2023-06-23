Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı

Dün grekoromen stilde müsabakaların tamamlandığı turnuvanın üçüncü gününde ise serbest stil ve kadınlarda mücadeleler başladı. Serbest stilde 57-65-70-86 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 50-55-59-62 kilogramda sporcular mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor