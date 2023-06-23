Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı
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İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde serbest stil ve kadınlarda mücadeleler yapıldı. Madalya kazanan sporcular açıklandı.
Dün grekoromen stilde müsabakaların tamamlandığı turnuvanın üçüncü gününde ise serbest stil ve kadınlarda mücadeleler başladı. Serbest stilde 57-65-70-86 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 50-55-59-62 kilogramda sporcular mücadele etti.Madalya kazanan sporcular şu şekilde: Serbest Stil57 kilogram1.Ebrahim Mahdi Khari (İran)2.Horst Justin Junior Lehr (Almanya)3.Yusuf Demir (Türkiye)3.Niklas Stechele (Almanya)65 kilogram1.Mohammad Reza Asadollah Shakeri (İran)2.Cavit Acar (Türkiye)3.Ziraddin Bayramov (Azerbaycan)3.Rashid Babazade (Azerbaycan)70 kilogram1.Magomed Bashir Khaniev (Azerbaycan)2.Ali Abbas Rezaeighouzgeleh (İran)3.Haydar Yavuz (Türkiye)3. Kevin Christopher Henkel (Almanya)86 kilogram1.Fatih Erdin (Türkiye)2.İsmail Küçüksolak (Türkiye)3.Lars Schaefle (Almanya)3.Osman Göçen (Türkiye)Kadınlar50 kilogram1.Veronika Ryabovolova (Makedonya)2.Emine Çataloğlu (Türkiye)3.Zehra Demirhan (Türkiye)55 kilogram1.Ainur Ashimova (Kazakistan)2.Esra Pul (Türkiye)3.Sinem Köroğlu (Türkiye)59 kilogram1.Mehlika Öztürk (Türkiye)2.Diana Kayumova (Kazakistan)3.Ebru Dağbaşı (Türkiye)62 Kilogram1.Birgul Soltanova (Azerbaycan)2.Merve Karadeniz (Türkiye)3.Dilan Tan (Türkiye)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor