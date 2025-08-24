Uluslararası Sultangazi Belediyesi Geleneksel Karakucak Güreşleri İstanbul'da Yapıldı

Sultangazi Belediyesi, 12 ülkeden 1000 sporcuyu buluşturan bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Hacı Bektaş'ı Veli Kent Ormanı'nda düzenlenen 'Uluslararası Sultangazi Belediyesi Geleneksel Karakucak Güreşleri', Cumhuriyet tarihinde İstanbul'da yapılan ilk karakucak güreşi oldu. Programa İstanbulluların ilgisi yoğundu.

Sultangazi Belediyesi, 12 ülkeden 1000'in üzerinde sporcunun katıldığı 'Uluslararası Sultangazi Belediyesi Geleneksel Karakucak Güreşleri' organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa İstanbul'da düzenlenen Karakucak Güreşlerinde er meydanına çıkan pehlivanlar en iyisi olmak için ter döktü.

12 ÜLKEDEN GÜREŞÇİ

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, İtalya, Makedonya, Kırgızistan KKTC, Moğolistan, Moldova, Rusya olmak üzere 12 ülkenin sporcularının katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Davul zurnaların eksik olmadığı turnuva alanında heyecan da doruktaydı.

Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona; İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

'SPOR OLMAZSA OLMAZ'

Turnuvada konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Belediye Başkanımızı ve ekibini böyle güzel bir organizasyonu bizlerle buluşturduğu için tebrik ediyorum. Bu yıl aile yılı. Ne güzel ki buraya baktığımızda da genç sporcularımızın anne ve babalarıyla geldiğini görüyorum. Her aile çocuğunun kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ister. Bunun yolu da spordan geçer. Sportif faaliyetleri destekleyen ve ilçede bu konuda güçlü çalışma yürüten Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'u yürekten kutluyorum" dedi.

'SPORDA SULTAN ŞEHİR'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Geleneksel sporlarımızı yaşatmaya ve yeni nesillerimize de aşılamak için durmadan çalışıyoruz. Bugün de burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet tarihimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Karakucak Güreş Turnuvası ilk defa İstanbul'da gerçekleşiyor. Böyle güzel bir organizasyonu düzenlemek, sporcularımızı ağırlamak bizim için mutluluk verici… Halka hizmetin Hakka hizmet olduğunu biliyoruz. Aldığımız emanetin hakkını vermek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. İlçemizde daha nice ilklere imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Şehrin gelişmesi ve Sultan Şehir hedefine ulaşması için gayretle çalışıyoruz. 7'den 77'ye herkesin spor yapabilmesi, kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle buluşabilmesi için 15 mahallemizde kapsamlı tesisler inşa ediyoruz. Hizmet tesislerimizde binlerce kişi spor yapma imkanı buluyor" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, "Bugün ata sporumuz olan güreşi Sultangazi'de izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sultangazi Belediye Başkanımız gerçekten örnek bir belediyecilik yapıyor. Eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetleri destekleyerek ilçe sakinlerini sürekli farklı faaliyetlerle buluşturuyor. Aldığı emaneti, görevi hakkıyla yapan başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ecdat sporumuza sahip çıkıyoruz. Müsabakalarımız milyonlar tarafından ilgiyle izlenip takip ediliyor. Bugün de burada bizleri en iyi şekilde ağırlayan, Sultangazi er meydanını bizlere sunan değerli Başkanımız Abdurrahman Dursun'a şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

MÜSABAKALAR GÜN BOYU SÜRDÜ

Gün boyu devam eden müsabakalar akşama doğru sonlandı. Güreşin en temel öğelerinden biri olan ağalık geleneği de devam ettirildi. Uluslararası Sultangazi Belediyesi Geleneksel Karakucak Güreş Turnuvası'nın ilk güreş ağası Emre Güngör oldu.

Turnuvada 18 puanla Rusya üçüncü ülke, 40 puanla İran ikinci ülke ve Türkiye ise 175 puanla birinci oldu.

Müsabakalarda başpehlivan Mustafa Necati ile Doğan Uzun, üçüncülüğü paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden İbrahim Çifti ikinci oldu. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu başpehlivan Salim Ercan birinci olarak altın kemer kazanmayı başardı.

Sporcuların madalya ve kupalarını Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur takdim etti.

Sporcular kupalarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.