Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali Gaziantep'te Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali gerçekleştirildi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, törendeki konuşmasında kentin köklü tarihine ve kültürel zenginliğine değinerek, "Gaziantep, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Her sokağında tarih, her taşında emek, her sofrasında lezzet vardır. Ancak Gaziantep'in güzelliği yalnızca mutfağında değil, doğasında, insanında ve kültüründe gizlidir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Rumkale'nin önemine değinerek, "Roma döneminin, Hitit dönemlerinin en güçlü dönemleri burada yaşanmış. O muhteşem hazine Zeugma'da muhteşem mozaiklere dönüşmüş. Bu su medeniyeti büyük bir tarihe dönüşmüş. Bugün 4 ülkeden 1000 sporcu misafirimiz var. Fırat'ın bu güzelliğini bütün dünyaya anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Hakan Arslan ise federasyon olarak Rumkale'de yapılacak su sporları etkinliklerine bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Festival kapsamında dragon bot, açık su yüzme ve su topu müsabakaları gerçekleştirildi. Flyboard ve jetski gösterilerinin yapıldığı festivalde, profesyonel sporcu Kıvanç Gür, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Rumkale'den Fırat Nehri'ne atladı.

Programa AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Metin Bedir, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmalarda derece alanlara madalyalarının verilmesiyle festival sona erdi.