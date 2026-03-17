Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 6'ncısı 20 Eylül'de koşulacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 6'ncısı 20 Eylül Pazar günü koşulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında 19 ülkeden toplam 811 yabancı sporcu ile Türkiye'nin 4 bir tarafından gelen elit sporcuların katıldığı maratonun 6'ncısı için hazırlıklar başladı.

Maratonun 20 Eylül Pazar günü koşulması planlanırken, yurt içi ve dışından binlerce atletin yanı sıra sporseverlerden de ilgi görmesi bekleniyor.

Ayrıca organizasyon, şehrin spor vizyonunun en güçlü sembollerinden biri olmaya da devam ediyor.