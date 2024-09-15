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Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun Şampiyonu Mathieu Burgaudeau Oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda birinciliği TotalEnergies'in Fransız sporcusu Mathieu Burgaudeau kazandı. 15 ülkenin katıldığı yarışta toplam 127 sporcu mücadele etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) birincisi, TotalEnergies'in Fransız sporcusu Mathieu Burgaudeau oldu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayan ve aynı yerde biten yarışta 15 ülkeden 1'i "World Team", 5'i "Pro Team", 15'i "Continental Team" ve 1'i de "National Team"den olmak üzere 22 takım yer aldı.

127 sporcunun katıldığı 86,1 kilometrelik Yenikapı-Yenikapı etabının sonunda genel klasman birincisi, TotalEnergies'in Fransız sporcusu Mathieu Burgaudeau oldu. Astana Qazaqstan Team'den İtalyan Alessandro Romele ikinci, TotalEnergies'ten Fransız Emilien Jeanniere üçüncü sırada yer aldı.

Vf Group-Bardiani Csf-Faizane takımından İtalyan Davide Gabburo Yenikapı-Yenikapı etabının birincisi olurken, Illes Balears Arabay Cycling Team'den İspanyol Sergi Darder Gari ikinciliği ve Adria Mobil'den Sloven Tilen Finkst üçüncülüğü elde etti.

En iyi tırmanışçı ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut alırken, en iyi sprinter TotalEnergies'ten Emilien Jeanniere ve saygı sprint prim lideri de Mazowsze Serce Polski'nin Polonyalı sporcusu Marcin Budzinski oldu.

Organizasyonda en iyi takım ödülünü Fransa'dan TotalEnergies aldı.

Burgaudeau: "Tünelden çıktıktan sonra biraz korktum"

TotalEnergies sporcusu ve genel klasman birinci Mathieu Burgaudeau, yarışın ardından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burgaudeau, gelecek yıllarda parkurların kilometresinin artırılmasının organizasyon için iyi olacağını söyledi.

Bugünün stresli geçtiğini belirten Burgaudeau, "Son anda yağmur yağdı. Tünelden çıktıktan sonra biraz korktum. Ekip olarak şampiyon olduk. Takımıma çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Fransız sporcu, parkuru beğendiğini dile getirerek, "İkinci ve üçüncü etapta çok sert yokuşlar bulunuyordu. Belki önümüzdeki yıllarda parkurların kilometresi artırılabilir. Onun dışında parkurlar çok iyiydi. İkinci etaptaki parkur, en beğendiğim parkurdu. Yokuşu fazla olduğu için en çok o etap hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Samet Bulut: "Ev sahibi olduğumuz için üzerimizde baskı vardı"

En iyi tırmanışçı ödülünü alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut ise "Çok mutluyum. İkinci gün de bu ödülü almak istedik ama bazı şanssızlıklar yaşadım. Sonuna kadar gittim. Beyaz mayoyu da istedim ama olmadı." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonu genel olarak değerlendiren Samet, "Ev sahibi olduğumuz için üzerimizde baskı vardı. Yine de elimizden geleni yaptık. Takımdaki herkes, ödül aldığım için mutluydu. Umarım önümüzdeki sene de bu ödülü alırım." diye konuştu.

Renay Onur: "İstanbul Bisiklet Turu, Türkiye'nin keyifli organizasyonlarından biri olacak"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, geçen seneye göre daha iyi bir yarış yaptıklarını belirterek, "Katılımcılar, parkurlara bayıldı. Dünyada herhangi bir metropolde 4 gün bisiklet yarışı olmuyor. İstanbul Bisiklet Turu, Türkiye'nin keyifli organizasyonlarından biri olacak. Çok önemli takımlar geldi. Tour de France'ta yarışan ekipler vardı. Türkiye takımları için güzel bir yarış oldu. Sayın Ekrem İmamoğlu, geçen seneki yarışta Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bisiklete yapmak istediği yatırımlardan bahsetti. Bundan bir sene sonra da Samet Bulut'un en iyi tırmanışçı olması çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi istanbul Spor

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