Uluslararası Gelibolu Maratonu Sona Erdi
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 27 farklı ülkeden 4 bin sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Maraton sonuçları belli oldu.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi.

Uluslararası Gelibolu Maratonu, binlerce sporcuyu Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ağırlıyor. Gelibolu Maratonu bu yıl 10'uncu kez düzenlendi. Maratona bu sene 27 farklı ülkeden 4 bin kişi katıldı.

Gelibolu Maratonu sona erdi

42K'da erkeklerden 3 saat 9 dakika 49 saniyelik derecesiyle Öztan Velipaşalar birinci olurken, Stanislav Mişin ikinci, Hasan Soyertik üçüncü oldu. 21K yarı maratonda ise kadınlarda 1 saat 34 dakika 17 saniyelik derecesiyle Halime Cüce birinci, Nebahat Yılmaz ikinci, Pelin İzgi üçüncü olurken, erkeklerde Ahmet Tek, 1 saat 17 dakika 56 saniyelik derecesiyle birinci, Nuh Aşçı ikinci, Gökhan Memiş üçüncülüğü elde etti. 10K kadınlarda 46 dakika 24 saniyede bitiren Dilara Baytaroğlu birinci, Reyhan Hüroğlu ikinci, Nilay Boyacıoğlu üçüncü oldu. Erkeklerde 32 dakika 52 saniyelik dereceyle Soykan Baykal birinci, Mehmet Uslu ikinci, Andrii Oliinyk üçüncü oldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
