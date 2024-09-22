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Uluslararası Fethiye Spor Festivali Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Uluslararası Fethiye Spor Festivali Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti
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6-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Fethiye'de yapılacak olan Uluslararası Fethiye Spor Festivali için koordinasyon toplantısı yapıldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığındaki toplantıda festival organizasyonu ve etkinlikler detaylı şekilde görüşüldü.

6-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Fethiye'de yapılacak olan Uluslararası Fethiye Spor Festivali Koordinasyon Toplantısı Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

6-27 Ekim 2024 tarihleri arasında ilçede gerçekleştirilecek olan Uluslararası Fethiye Spor Festivali için koordinasyon toplantısı, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında yapıldı. Toplantıya çeşitli kurum amirleri ve kurum müdürleri katıldı. Fethiye Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, festival kapsamındaki etkinliklerin organizasyonu, uluslararası katılımcılar, güvenlik önlemleri, ulaştırma ve konaklama hizmetleri gibi konular detaylı bir şekilde görüşüldü. Ayrıca, spor etkinliklerinin çeşitliliği ve yerel halkın katılımının artırılması için öneriler paylaşıldı.

Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, festivalin Fethiye'nin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu belirterek, tüm kurumların işbirliği içerisinde bu önemli etkinliği en iyi şekilde hazırlamaları gerektiğini vurguladı. Toplantı sonunda katılımcılar, festival sürecindeki sorumlulukları ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nin, sadece spor alanında değil, turizm ve kültürel etkinlikler açısından da ilçeye önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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