Ulusal ve Uluslararası Sporcuların Katıldığı 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu Tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve uluslararası bir platforma taşınan 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu büyük bir coşkuya sahne oldu. 3 kıtadan ve 22 ülkeden gelen yabancı atletlerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin 500 amatör ve profesyonel sporcu yarışa katıldı. Yarışlar, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirildi ve dereceye giren sporculara ödüller verildi.

'Sağlıklı Nesiller İçin 100. Yıla Koşuyoruz' mottosu ile ilk kez uluslararası platforma taşınan "4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu" büyük bir coşkuya sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüçEvent Organizasyon işbirliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali yarı maraton koşusu ile tamamlandı.

İlk kez uluslararası bir platforma taşınan, 3 kıta ve 22 ülkeden gelen yabancı 36 atlet ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin 500 amatör ve profesyonel sporcunun katıldığı 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu'nun 21K ve 10K yarışlarının startı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndan verildi.

EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve protokol üyelerinin startı ile başlayan yarışlarda, sporcularla birlikte 10K koşusuna katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de heyecana ortak oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra Türk atletizminin duayenleri, eski Dünya ve Türkiye şampiyonları Mehmet Yurdadön, Haydar Doğan, Veli Ballı, Mehmet Terzi, Serap Aktaş, Mithat Aktaş, Semra Aksu ve Mehtap Sızmaz da yarışı takip etti.

Şehrin sokaklarında zirveye çıkan maraton heyecanı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda tamamlandı. 21K ve 10K yarışlarında derece yapan sporculara madalya ve para ödülünün yanı sıra çeşitli ödüller verildi.

Düzenlenen ödül töreninde sporcuları gösterdikleri performans dolayısıyla kutlayan Başkan Büyükerşen, Eskişehir'de uluslararası önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, sporculara, sporseverlere, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na, Türkiye Atletizm Federasyonuna ve İkiyirmiüçEvent Organizasyon ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 21K ve 10K yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri Başkan Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve protokol üyeleri tarafından verildi.