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Ulusal Şampiyonlar Turnuvası'nda İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın ilk gününde serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde gerçekleşen müsabakalar tamamlandı. Yaklaşık 350 sporcunun katıldığı turnuvada madalya kazanan isimler açıklandı.

16-18 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın ilk günü, serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde gerçekleşen müsabakalarla birlikte tamamlandı.

Antalya Kepez'deki Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'nda, yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen, birbirinden çekişmeli anlara sahne olan turnuvada ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın ilk gününde grekoromen, serbest ve kadınlarda 4'er sıklette madalya kazanan isimler şu şekilde:

Serbest stil

57 Kilogram

1. Ali Hossein Momenijoujadeh Ali Hossein

2. Iukhan Uulu Dokturbek (Kırgızistan)

3. Luka Gvınjilia (Gürcistan)

3. Ali Mohammad Yahyapoursangtarashani (İran)

70 Kilogram

1. Ali Manouchehr Karampour (İran)

2.Umut Erdoğan (Türkiye)

3. Ramik Heybatov (Azerbaycan)

3. Goga Otinashvili (Gürcistan)

79 Kilogram

1. Majid Bagheri Kheirabad (İran)

2. Cengizhan Ramazan Doğan (Türkiye)

3. Otari Dokhnadze (Gürcistan)

3. Masoud Ebrahim Astereki (İran)

97 Kilogram

1. Davoud Abolfazi Babaloo (İran)

2. Seyedarian Seyedalyas (İran)

3. Rıfat Eren Gıdak (Türkiye)

3. Nika Pantsulaia (Gürcistan)

Kadınlar

50 Kilogram

1. Fatma Kızmaz (Türkiye)

2. Nil Aktaş (Türkiye)

3. Elvina Karımzada (Azerbaycan)

3. Bianka Fath (Macaristan)

57 Kilogram

1. Gerda Terek (Macaristan)

2. Romaissa El Kharroubi (Fransa)

3. Nazar Kaya(Türkiye)

3. Gülsüm Bingöl (Türkiye)

62 Kilogram

1. Ruzanna Mammadova (Azerbaycan)

2. Zharkynai Nurlan Kyzy (Kırgızistan)

3. Sofya Zmazneva (Kazakistan)

3. Tancholpon Kybalbekova (Kırgızistan)

72 Kilogram

1. Bukrenaz Sert (Türkiye)

2. Haticenur Sarı (Türkiye)

3. Karolina Janina Jaworska (Polonya)

3. Kaiyrkul Sharshebaeva (Kırgızistan)

Grekoromen stil

55 Kilogram

1. Ali Abdollah Ahmadi Vafa (İran)

2. Sercan Kesgin (Türkiye)

3. Peter Zsigmond (Macaristan)

3. Şervan Çınar (Türkiye)

67 Kilogram

1. Ramazan Can Aktaş (Türkiye)

2. Mohammadmatin Hossein Salemi (İran)

3. Abdulloh Ishonkhujaev (Özbekistan)

3. David Mihaly Manyik (Macaristan)

77 Kilogram

1. Alireza Morad Abdevali (İran)

2. Amirshoh Vahobov (Özbekistan)

3. Dominik Botos (Macaristan)

3. Levente Levai (Macaristan)

97 Kilogram

1. Hamidreza Morteza Keshtkar (İran)

2. Emir Ömer Bozbağ (Türkiye)

3. Nurettin Koç (Türkiye)

3. Ahmet Eremekter (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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