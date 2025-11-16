Haberler

Ülkesine dönen Asensio bakın nerede görüntülendi

Ülkesine dönen Asensio bakın nerede görüntülendi
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, liglere verilen milli arada ülkesine dönerek eski takımı Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'daki NFL karşılaşmasında görüntülendi.

  • Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio, İspanya'da Miami Dolphins ile Washington Commanders arasındaki NFL maçını Santiago Bernabeu Stadı'nda tribünlerde izledi.
  • Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Atletico Madrid kaptanı Koke ve Antoine Griezmann, aynı maçı tribünlerde takip etti.

İspanya'nın başkenti Madrid, spor dünyasının en ilgi çekici etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Santiago Bernabeu Stadı, NFL'nin iki büyük kulübünden biri olan Miami Dolphins ile Washington Commanders arasındaki karşılaşmaya sahne oldu.

TRİBÜNLER YILDIZLAR GEÇİDİNE DÖNDÜ

Etkinlik, İspanya'da büyük yankı uyandırırken stadın tribünleri de adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü. Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Atletico Madrid kaptanı Koke ile takım arkadaşlarından Antoine Griezmann, zorlu maçı yerinde takip etti.

ASENSIO DA TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan liglere verilen milli arada ülkesine dönen Fenerbahçeli futbolcu ve aynı zamanda eski Real Madridli Marco Asensio da tribünlerde görüntülendi.

Ülkesine dönen Asensio bakın nerede görüntülendi

