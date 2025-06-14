Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak olan Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi, İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın hava sahasının kapatılması nedeniyle turnuvaya gidemiyor. İtalyan ekibi, oyuncusunun güvenliği konusunda endişeli ve golcü isimle sürekli temas halinde. Taremi'nin ABD'deki kampa katılabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi, İsrail'in başlattığı saldırı sonrası İran'ın hava sahasının kapatılması nedeniyle turnuvanın oynanacağı ABD'ye gidemedi.

İran'da bulunan Mehdi Taremi, İsrail'in saldırıları nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine Inter'in ABD'deki FIFA Dünya Kulüpler Kupası kampına katılamadı.

YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi, 32 yaşındaki yıldız golcü oyuncusunun güvenliğinden endişe ediyor ve golcü isimle sürekli temas halinde. Inter'in Taremi için bütün imkanlarını seferber ettiği ve oyuncusunu ABD'deki kampa getirmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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