Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi, İsrail'in başlattığı saldırı sonrası İran'ın hava sahasının kapatılması nedeniyle turnuvanın oynanacağı ABD'ye gidemedi.

İran'da bulunan Mehdi Taremi, İsrail'in saldırıları nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine Inter'in ABD'deki FIFA Dünya Kulüpler Kupası kampına katılamadı.

YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi, 32 yaşındaki yıldız golcü oyuncusunun güvenliğinden endişe ediyor ve golcü isimle sürekli temas halinde. Inter'in Taremi için bütün imkanlarını seferber ettiği ve oyuncusunu ABD'deki kampa getirmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi.