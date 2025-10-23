Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı bahis gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
İKİ İSİM DE TUTUKLANDI
ABD merkezli spor sitesi ESPN'in haberine göre, FBI tarafından düzenlenen operasyonda Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Billups'ın ise Oregon'da tutuklandığı belirtildi. Haberde Billups'ın tutuklanmasının yasa dışı kumar dışında mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla ilgili olduğu da aktarıldı.
TAKIMLARINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR
NBA yönetimi, yasa dışı bahis ve kumar suçlamalarıyla tutuklanan Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier'ın takımlarından uzaklaştırıldığını açıkladı.
NBA'den yapılan açıklamada, "Bugün açıklanan federal iddianameleri inceleme sürecindeyiz. Terry Rozier ve Chauncey Billups, takımlarından derhal uzaklaştırılmıştır. İlgili makamlarla iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iddiaları son derece ciddiye alıyoruz ve oyunumuzun bütünlüğü, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
34 KİŞİNİN TUTUKLANDIĞI DUYURULDU
ABD basınında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturması kapsamında aralarında Billups ve Rozier'ın da bulunduğu yasa dışı bahis ve kumar şebekesiyle ilişkisi tespit edilen 34 kişinin tutuklandığı duyurulmuştu.