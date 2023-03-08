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Ülke gündemine hızlı giriş yaptı! G.Saraylı Zaniolo ve güzel oyuncu Burcu Özberk takipleşmeye başladı

Spor Haberleri

Yaklaşık 1 ay önce Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, güzel oyuncu Burcu Özberk'le takipleşmeye başladı. İtalya'da çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Zaniolo, Türkiye'ye hızlı bir giriş yaptı.

Çalkantılı aşk yaşantısıyla İtalyan basınında gündemden düşmeyen futbolculardan olan Nicolo Zaniolo, Türkiye'de de manşetleri süslemeye başladı.

Ülke gündemine hızlı giriş yaptı! G.Saraylı Zaniolo ve güzel oyuncu Burcu Özberk takipleşmeye başladı

Yıldız futbolcu, güzel dizi oyuncusu Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı. İkilinin takipleşmesi taraftarların dikkatinden kaçmadı.

Ülke gündemine hızlı giriş yaptı! G.Saraylı Zaniolo ve güzel oyuncu Burcu Özberk takipleşmeye başladı

2 yıl önce Sara Scaperrotta'dan ayrılıp Rumen model Madalina Diana Ghenea'ya gönlünü kaptıran Zaniolo, sonrasında ünlü blogger Chiara Nasti ile aşk yaşamaya başladı.

Ülke gündemine hızlı giriş yaptı! G.Saraylı Zaniolo ve güzel oyuncu Burcu Özberk takipleşmeye başladı

Zaniolo ve Özberk'in takipleşmesi sosyal medyada hayli konuşuldu. Henüz resmi maça çıkmayan 15 milyon euroluk yıldız, ülke gündemine hızlı giriş yaptı.

Ülke gündemine hızlı giriş yaptı! G.Saraylı Zaniolo ve güzel oyuncu Burcu Özberk takipleşmeye başladı

Ülke gündemine hızlı giriş yaptı! G.Saraylı Zaniolo ve güzel oyuncu Burcu Özberk takipleşmeye başladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Nicolo Zaniolo Burcu Özberk Galatasaray Spor Haberler

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