Ülke gündemine hızlı giriş yaptı! G.Saraylı Zaniolo ve güzel oyuncu Burcu Özberk takipleşmeye başladı

Yaklaşık 1 ay önce Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, güzel oyuncu Burcu Özberk'le takipleşmeye başladı. İtalya'da çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Zaniolo, Türkiye'ye hızlı bir giriş yaptı.

Çalkantılı aşk yaşantısıyla İtalyan basınında gündemden düşmeyen futbolculardan olan Nicolo Zaniolo, Türkiye'de de manşetleri süslemeye başladı.

ÜNLÜ GÜZELLE TAKİPLEŞME

Yıldız futbolcu, güzel dizi oyuncusu Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı. İkilinin takipleşmesi taraftarların dikkatinden kaçmadı.

AŞK HAYATI GÜNDEM

2 yıl önce Sara Scaperrotta'dan ayrılıp Rumen model Madalina Diana Ghenea'ya gönlünü kaptıran Zaniolo, sonrasında ünlü blogger Chiara Nasti ile aşk yaşamaya başladı.

AŞK DEDİKODUSU

Zaniolo ve Özberk'in takipleşmesi sosyal medyada hayli konuşuldu. Henüz resmi maça çıkmayan 15 milyon euroluk yıldız, ülke gündemine hızlı giriş yaptı.