Uğurcan Çakır vergi rekortmeni oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ait Gelir Vergisi rekortmenleri listesini açıkladı. Listeye göre, kısa süre önce Trabzonspor'dan Galatasaray'a 36 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır, Trabzon'da 3. sıraya yerleşti.

22 MİLYON TL'Yİ AŞKIN VERGİ ÖDEDİ

Trabzon basınından 61Saat'in haberine göre, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor forması giydiği döneme ait gelirleri üzerinden 22 milyon 714 bin 624 TL vergi tahakkuk ettiği bildirildi. Bu rakamla milli file bekçisi, Trabzon genelinde bireysel gelir vergisi sıralamasında ilk üç arasında yer aldı.

GALATASARAY İLE DEV SÖZLEŞME

29 yaşındaki milli kaleci, Galatasaray ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sözleşmeye göre Çakır'ın yıllık garanti ücretleri şöyle olacak;

2024-25 sezonu: 110 milyon TL

2025-26 sezonu: 120 milyon TL

2026-27 sezonu: 130 milyon TL

2027-28 sezonu: 140 milyon TL

2028-29 sezonu: 150 milyon TL

BAŞKAN DOĞAN DA LİSTEDE

Aynı listede, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da yer aldı. Doğan, sahibi olduğu Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. ile Kurumlar Vergisi'nde 1. sırada yer alırken, bireysel gelir vergisinde 23. sırayı aldı. Başkan Doğan'ın 2024 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi miktarının 4 milyon 298 bin 104 TL olduğu açıklandı.