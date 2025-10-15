Haberler

Uğurcan Çakır vergi rekortmeni oldu

Uğurcan Çakır vergi rekortmeni oldu
Güncelleme:
Uğurcan Çakır vergi rekortmeni oldu
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Trabzon'da 2024 yılı Gelir Vergisi rekortmenleri listesinde 3. sırada yer aldı. Uğurcan'ın, Trabzonspor dönemine ait gelirleri üzerinden 22 milyon 714 bin TL vergi ödediği belirtildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bireysel listede 23. sırada kendine yer buldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ait Gelir Vergisi rekortmenleri listesini açıkladı. Listeye göre, kısa süre önce Trabzonspor'dan Galatasaray'a 36 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır, Trabzon'da 3. sıraya yerleşti.

22 MİLYON TL'Yİ AŞKIN VERGİ ÖDEDİ

Trabzon basınından 61Saat'in haberine göre, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor forması giydiği döneme ait gelirleri üzerinden 22 milyon 714 bin 624 TL vergi tahakkuk ettiği bildirildi. Bu rakamla milli file bekçisi, Trabzon genelinde bireysel gelir vergisi sıralamasında ilk üç arasında yer aldı.

GALATASARAY İLE DEV SÖZLEŞME

29 yaşındaki milli kaleci, Galatasaray ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sözleşmeye göre Çakır'ın yıllık garanti ücretleri şöyle olacak;

  • 2024-25 sezonu: 110 milyon TL
  • 2025-26 sezonu: 120 milyon TL
  • 2026-27 sezonu: 130 milyon TL
  • 2027-28 sezonu: 140 milyon TL
  • 2028-29 sezonu: 150 milyon TL

BAŞKAN DOĞAN DA LİSTEDE

Aynı listede, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da yer aldı. Doğan, sahibi olduğu Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. ile Kurumlar Vergisi'nde 1. sırada yer alırken, bireysel gelir vergisinde 23. sırayı aldı. Başkan Doğan'ın 2024 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi miktarının 4 milyon 298 bin 104 TL olduğu açıklandı.

Yorumlar (3)

Bağdatlı:

Mısıra taşınan başta tekstil olmak üzere üreten fabrikaların sayısı 250 yi geçti 300 bin kişi işsiz kaldı bunların çoğuda anadolu şehirlerinden gitti bursa da tekstil kalmadı ülke batıyor böyle bireysel kazanç lardan de vergi şampiyonu haberlerine sevinmek mi üzülmek mi lazım bir tane bile sigorlalı çalışnanı olmayan bir bir mükellef şampiyon olsa ne olmasa ne

Ütopik Yorumcu:

HELAL OLSUN UĞURA

Muhahayt Muhahaytoğlu:

Üç kuruş rızkını da endüstriyel futbol denilen keriz avına yatıran asgari ücretli, emekli ve dar gelirli enayiler sağolsun. Tüm futbolcular için geçerli bu dediğim. Kral hayatı yaşıyorlar.

