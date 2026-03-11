Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'yı aratmıyor

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Fernando Muslera'yı aratmıyor.

UĞURCAN ÇAKIR MUSLERA'YI ARATMADI

Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ve 2,5 milyon avro bonus karşılığında transfer edilen Uğurcan, sarı-kırmızılı takımda 14 sezon geçiren Uruguaylı efsane Fernando Muslera'nın ardından kaleyi devraldı. Gösterdiği performansla bu sezon Galatasaray'ın galibiyetlerinde önemli rol oynayan tecrübeli file bekçisi, dün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında 1-0 kazanılan mücadelenin de mimarlarından oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta kalesini gole kapadı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da çıktığı iki Liverpool karşılaşması ile Ajax ve Monaco maçlarında rakiplerine gol izni vermedi. Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 11 maça çıkan Uğurcan Çakır, bu karşılaşmalarda 15 golü kalesinde gördü.

DEVLER LİGİ'NDE EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN DÖRDÜNCÜ KALECİ

Uğurcan Çakır, dünkü Liverpool maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu. Dün kalesine gelen 6 isabetli şutta gol izni vermeyen Uğurcan, "Devler Ligi"ndeki 37. kurtarışına ulaşarak, organizasyonun bu alanındaki en başarılı 4. kalecisi konumuna geldi. Söz konusu alanda Bodo/Glimt'in file bekçisi Nikita Haikin yaptığı 56 kurtarışla ilk sırada yer alırken, Real Madrid'den Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci ve Karabağlı Mateusz Kochalski de 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 9 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Milli file bekçisi, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9 kez rakiplerine gol izni vermedi. İlk üç haftada Trabzonspor formasıyla Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor'a karşı gol yemeyen tecrübeli file bekçisi, sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra da ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a karşı kalesini gole kapadı. Galatasaray ve Trabzonspor formasıyla sezon başından beri 22 lig maçına çıkan Uğurcan, bu karşılaşmalarda 15 kez topu ağlarından çıkardı.

SON İKİ MAÇTA BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERDİ

Uğurcan Çakır, çıktığı son iki resmi maçta Liverpool ve Beşiktaş'a karşı kalesini gole kapattı. Liverpool'a karşı 6, Beşiktaş'a karşı da 7 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, son iki resmi müsabakada kalesine gelen 13 isabetli şutun tamamına engel oldu.

JUVENTUS KARŞISINDA TAKIMINA TURU GETİRDİ

Uğurcan Çakır, İtalya ekibi Juventus ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yaptığı kurtarışlarla takımının bir sonraki aşamaya yükselmesini sağladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının ilk maçını 5-2 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, rövanşta da rakibine 3-2 yenilmesine rağmen skor avantajıyla tur atladı. İtalya'daki rövanşta yaptığı 6 kritik kurtarışla takımının skor avantajına sahip olmasını sağlayan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılıların son 16 turuna yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Uğurcan, uzatmalarda özellikle Edon Zhegrova'nın 110. dakikadaki şutunda gole izin vermeyerek toplam skorda eşitliğin oluşmasını engelledi.

MONACO MAÇINDA PARLADI

Uğurcan Çakır, performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Monaco maçına damga vurdu. Karşılaşma içerisinde önemli kurtarışlar yapan Uğurcan, ayrıca başarılı performansına penaltıdan yaptığı kurtarışı da ekledi. Tecrübeli kaleci, Monaco'nun penaltı kazanmasının ardından 50. dakikada topun başına geçen Denis Zakaria'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kurtardı. Sahada kaldığı süre boyunca yaptığı kurtarışlarla takımının gol yememesini sağlayan Uğurcan Çakır, 59. dakikada Balogun ile karşı karşıya pozisyonda sakatlandı. Tedavisinin ardından yaklaşık 10 dakika oyuna devam eden Uğurcan, 68. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç'in yediği gol sonrasında müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

YÖNETİM VE TEKNİK EKİP PERFORMANSINDAN M E MNUN

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Uğurcan Çakır'ın performansından memnun olduklarını dile getirdi. Bir iftar organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Dursun Özbek, deneyimli kaleci için "Transfer döneminde kaleci alternatifleri arasında bize en yakışanı Uğurcan'dı. Uğurcan Çakır'ın performansını sezon başından beri izliyoruz. Uğurcan transferinin Galatasaray'a birçok yönden faydası oldu. Uğurcan, her şeyi hesaba kattığınız zaman, finansal ve performans açısından mükemmel bir transfer." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk ise, "Uğurcan, bu maç için çok motiveydi. Bu karşılaşma için ekstra hazırlandı. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra çok önemli kurtarışlar yaptı, bizi güvende hissettirdi. Uğurcan hem kalecilik hem de karakter olarak çok önemli. Sezon başında Premier Lig'den bu seviyede bir kaleci almak isteseniz en az 30 milyon avro para ödemeniz gerekiyordu. Uğurcan da şu an Premier Lig seviyesinde bir kaleci. Şu anki performansına bakınca Uğurcan için verilen 30 milyon avro bonservisin az olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtmişti.

Kaynak: AA