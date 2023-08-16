Uğurcan Çakır'a Sevilla'dan transfer teklifi

Trabzonspor'un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'a, Nantes'in ardından Avrupa kulüplerinden Sevilla da talip oldu. İtalyan ekibi resmi temasa geçti.

Trabzonspor'un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'a, Nantes'in ardından Avrupa kulüplerinden Sevilla da talip oldu. Başarılı eldiveni transfer etmek isteyen İtalyan ekibi bordo mavili kulüple resmi temasa geçti.

Trabzonspor'un kaptanı ve A Milli takım oyuncusu Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerince takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nantes'in transfer teklifi yaptığı 27 yaşındaki file bekçisi için bu kez de La Liga ekibi Sevilla resmi temasa geçti. Trabzonspor'a başarılı eldiven için ilgi kağıdı gönderilirken, Uğurcan'ın transferi için bordo mavili kulübe istenen şartlar soruldu. İspanyol ekibi, Trabzonspor'dan alacağı yanıta göre Uğurcan'ın transferi için girişimlere başlayacak.

NANTES 5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ, GERİ ÇEVRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Nantes'in de resmi olarak temasa geçtiği Trabzonspor'a, Uğurcan'ın transferi için 5 milyon Euro teklif edilmişti. Rakamı düşük bulan bordo mavili yönetim bu teklifi geri çevirmişti.