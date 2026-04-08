Haberler

Uğur Uçar: Yakaladığımız oyunu sonuca dönüştürmeliyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK'ya karşı oynanan maçın galibiyet serisinin başlangıcı olması gerektiğini ifade etti. Uçar, karşılaşmada oyun kontrolünü ellerinde tuttuklarını, ancak sonuçlandırmada eksik kaldıklarını belirtti.

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, dün akşam Şehir Stadı'nda oynanan Bodrum FK maçı ile ilgili karşılaşmayı yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olarak gördüklerini ancak bunu sahaya istedikleri şekilde yansıtamadıklarını söyledi. Galibiyet serisinin ardından alınan mağlubiyet sonrası bu maça büyük önem verdiklerini belirten Uçar, "Galibiyet serimizden sonra aldığımız mağlubiyet üzerine bu maçı yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olarak görmüştük" dedi.

Karşılaşma öncesinde rakibin oyun planına yönelik hazırlık yaptıklarını ifade eden Uçar, "Rakibimizin önde tekli baskı yapacağını öngörerek stoperlerimizin oyuna katılımını artırmayı, diyagonal paslarla kenar ve bek oyuncularımızı topla buluşturmayı ve savunmadaki zaaflarını değerlendirmeyi planladık. Özellikle kenar organizasyonları ve arka direkte oluşan boşluklar üzerine çalıştık. Bu doğrultuda maçın 10'uncu dakikasında golü bularak öne geçtik" diye konuştu.

'TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLAN TARAF BİZDİK'

Maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını vurgulayan Uçar, "Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. Rakibin geçiş oyunlarındaki etkisini biliyorduk ancak gereken reaksiyonu zamanında gösteremedik ve şanssız bir golle skor dengelendi" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın kırılma anlarına dikkat çeken Uçar, "Önceki maçta olduğu gibi sonuçlandırmadaki eksikliğimiz ve penaltıdan yararlanamamamız, oyunun skora yansımasına engel oldu. Yakaladığımız ivme neticesinde beraberlik, bizim için kabul edilebilir bir sonuç olmaktan çıktı" dedi.

'GALİBİYET SERİSİ YAKALAYARAK YOLUMUZA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Üçüncü bölgede daha etkili olmaları gerektiğini belirten Uçar, "Ürettiğimiz oyunu sonuca dönüştürmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kısa duraksamayı aşacak güce sahibiz. En kısa sürede yeniden galibiyet serisi yakalayarak yolumuza güçlü şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Taraftarlara da teşekkür eden Uğur Uçar, "Tribünlerin dolu olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump intikam peşinde! İşte İran'a destek veren ülkelere kestiği ceza

İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

