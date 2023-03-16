Uğur Dündar'dan Sevilla maçı öncesi Fenerbahçe camiasına çağrı: Göster büyüklüğünü

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan sarı-lacivertli camiaya Sevilla maçı öncesi destek niteliğinde bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Dündar yaptığı paylaşıma, "Sevgili Fenerbahçe'm, depremin üzerine sel felaketinin getirdiği acılarla dolu şu günlerimizde ele şu Sevilla'yı da, yüreklerimize su serpilsin. Haydi Fenerbahçe'm göster büyüklüğünü...." notunu düştü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam taraftarı önünde İspanyol ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada tur arayan taraf olacak.

UĞUR DÜNDAR CAMİAYA SESLENDİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, son 16 turu ilk maçında İspanya'da 2-0 mağlup olduğu Sevilla'yı Ülker Stadı'nda konuk edecek. Heyecan mücadelesi oldukça yüksek olacak olan karşılaşma öncesi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Uğur Dündar'dan Fenerbahçe camiasına destek niteliğinde bir paylaşım geldi.

"HAYDİ FENERBAHÇE'M GÖSTER BÜYÜKLÜĞÜNÜ"

Dündar yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe'm, depremin üzerine sel felaketinin getirdiği acılarla dolu şu günlerimizde ele şu Sevilla'yı da, yüreklerimize su serpilsin. Haydi Fenerbahçe'm göster büyüklüğünü. İspanya'daki Sevilla maçında tribünler 90 dakika hiç susmadı. Hafta sonu Premier Lig'de, 2-2 berabere biten Leeds United-Brighton maçını izledim. 40 bin kişilik stadyum hıncahınç doluydu ve Leeds taraftarları küme düşme düşme hattındaki takımlarını son saniyeye kadar çılgınca desteklediler." ifadelerini kullandı.

İşte Uğur Dündar'ın o paylaşımı;