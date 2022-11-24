Uğur Dündar ateşi yaktı! Fenerbahçe Stadı'nın adı değişiyor

Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adı değiştiriliyor. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Size müjdemiz var, ama transfer değil" diyerek 1907 Fenerbahçe Derneği'nden stadın isminin Fenerbahçe Atatürk Stadyumu önerisi geldiğini açıkladı.

100. YIL VURGUSU

Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, stadına Atatürk ismini vermeyi değerlendiriyor. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı" paylaşımında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar bu öneriden memnun oldu.

"HAYATA GEÇİRELİM"

Başkan Ali Koç'tan da bu konuya ilişkin açıklama geldi. Koç, "Stat ismi ile ilgili kararı camia olarak almamız gerek. Çok fazla talep var. 29 Ekim 2023'e kadar hayata geçirelim. Siz varsanız biz de varız. Biz gerekeni yaparız" diye konuştu.