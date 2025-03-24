UEFA Uluslar Ligi'nde Yarı Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlanırken, Almanya, Portekiz, İspanya ve Fransa yarı finale yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final rövanşları bu akşam oynandı. Çeyrek finaldeki 4 maçın 3'ü uzatmalara kalırken, 2 ülke seri penaltı atışlarında gülen taraf oldu. İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, evinde Hırvatistan'a 2-0 üstünlük sağlayarak mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fransa'nın ataklarında başarılı kurtarışlar yaparken, penaltılarda ise devleşen Mike Maignan oldu. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Fransa yarı finale yükseldi.

Son Avrupa şampiyonu İspanya, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Hollanda ile 90 dakikada (2-2) yenişemedi. Uzatma dakikalarında taraflar birer gol daha bulurken, kazananı penaltı atışları belirledi. İspanyollar, seri penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayarak tur atladı.

Portekiz ise Danimarka'yı konuk ederken, 90 dakika ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Danimarka'daki maçı 1-0 kaybeden Portekiz, ikinci maçın uzatma dakikalarında 2 gol daha bularak sahadan 5-2 galip ayrıldı. Cristiano Ronaldo, maçın ilk yarısında bir penaltı atışından yararlanamazken, takımının 2. golünü kaydetti.

Almanya'da geri dönüşe imza atan İtalya ise turnuvaya veda etti. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Gök Mavililer, Almanya karşısında 3-0 geriye düştü. İtalya, ikinci yarıda 3 gol bularak eşitliği sağlasa da Almanya, toplam skorda üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Almanya - İtalya: 3-3

İspanya - Hollanda: 3-3 (Penaltılar 5-4)

Fransa - Hırvatistan: 2-0 (Penaltılar 5-4)

Portekiz - Danimarka: 5-2

Yarı final maçları haziran ayında

Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 4-5 Haziran'da oynanacak. Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçı 8 Haziran günü, kupaya uzanan takımı belirleyecek final karşılaşması da aynı gün yapılacak.

Yarı finalde Almanya - Portekiz, İspanya - Fransa ile eşleşti. - İSTANBUL