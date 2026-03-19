UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Galatasaray, Liverpool'a 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçla Türkiye'den Avrupa'da mücadele eden tek takım Samsunspor kaldı. Yakın rakip olan Çekya'da ise Sigma Olomouc ve Sparta Prag takımları yoluna devam ediyor. Samsunspor'un Avrupa'ya veda etmesi durumunda, Çekya'nın son 16 turu ve çeyrek finaldeki skorlarına göre Türkiye'yi ülke puanında geride bırakma ihtimali bulunuyor.
- UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 51.475 puanla 9. sırada yer alıyor.
- Çekya 48.525 puanla 10. sırada Türkiye'nin en yakın rakibi konumunda.
- Türkiye'den Avrupa kupalarında sadece Samsunspor mücadele etmeye devam ediyor.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ
Mücadelenin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'den ülkemizi temsil eden sadece Samsunspor kalırken, en yakın rakibimiz olan Çekya'da ise Sigma Olomouc ve Sparta Prag, yoluna devam ediyor.
ÇEKYA, TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKABİLİR
Rayo Vallecano deplasmanına 3-1'lik dezavantajla çıkacak olan Samsunspor, Avrupa'ya veda etmesi durumunda rakibimiz Çekya, son 16 turu ve çeyrek finalde alacağı skorlara göre Türkiye'yi geride bırakabilir. Çek ekibi Sigma Olomouc, 0-0'ın rönvaşında Mainz'a konuk olacak. Sparta Prag ise 2-1 yenildiği maçın rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk edecek.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
- 1- İngiltere: 114.686
- 2- İtalya: 98.874
- 3- İspanya: 94.421
- 4- Almanya: 89.759
- 5- Fransa: 81.355
- 6- Portekiz: 70.966
- 7- Hollanda: 67.345
- 8- Belçika: 62.250
- 9- TÜRKİYE: 51.475
- 10- Çekya: 48.525
- 11- Yunanistan: 47.912
- 12- Polonya: 46.250