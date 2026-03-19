UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Galatasaray, Liverpool'a 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçla Türkiye'den Avrupa'da mücadele eden tek takım Samsunspor kaldı. Yakın rakip olan Çekya'da ise Sigma Olomouc ve Sparta Prag takımları yoluna devam ediyor. Samsunspor'un Avrupa'ya veda etmesi durumunda, Çekya'nın son 16 turu ve çeyrek finaldeki skorlarına göre Türkiye'yi ülke puanında geride bırakma ihtimali bulunuyor.

  • UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 51.475 puanla 9. sırada yer alıyor.
  • Çekya 48.525 puanla 10. sırada Türkiye'nin en yakın rakibi konumunda.
  • Türkiye'den Avrupa kupalarında sadece Samsunspor mücadele etmeye devam ediyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 4-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Mücadelenin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'den ülkemizi temsil eden sadece Samsunspor kalırken, en yakın rakibimiz olan Çekya'da ise Sigma Olomouc ve Sparta Prag, yoluna devam ediyor.

ÇEKYA, TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKABİLİR

Rayo Vallecano deplasmanına 3-1'lik dezavantajla çıkacak olan Samsunspor, Avrupa'ya veda etmesi durumunda rakibimiz Çekya, son 16 turu ve çeyrek finalde alacağı skorlara göre Türkiye'yi geride bırakabilir. Çek ekibi Sigma Olomouc, 0-0'ın rönvaşında Mainz'a konuk olacak. Sparta Prag ise 2-1 yenildiği maçın rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk edecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  • 1- İngiltere: 114.686
  • 2- İtalya: 98.874
  • 3- İspanya: 94.421
  • 4- Almanya: 89.759
  • 5- Fransa: 81.355
  • 6- Portekiz: 70.966
  • 7- Hollanda: 67.345
  • 8- Belçika: 62.250
  • 9- TÜRKİYE: 51.475
  • 10- Çekya: 48.525
  • 11- Yunanistan: 47.912
  • 12- Polonya: 46.250
Cemre Yıldız
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Samsun da kalmadı , yanlış yazmışsınız 3 tane de samsun yer akşam…Ayak bastığı yerden hayır mı gelir…

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

