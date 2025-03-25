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UEFA Rangers'a soruşturma açmıştı! Fenerbahçe maçının faturası çok ağır olacak

UEFA Rangers'a soruşturma açmıştı! Fenerbahçe maçının faturası çok ağır olacak
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UEFA, Rangers'a Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta taraftarlarının açtığı ırkçı pankart başta olmak üzere neden olduğu olaylar sebebiyle soruşturma açmıştı. İskoç ekibi, kulübün karşı karşıya kalacağı cezaları duyururken, soruşturmaya sebebiyet veren taraftarların tespit edilerek ömür boyu ben cezası vereceğini de açıkladı.

UEFA, Rangers hakkında Fenerbahçe'yi ağırladığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında taraftarlarının ırkçı pankart asması, sahaya yabancı madde atması ve merdiven girişlerini kapatması sebebiyle soruşturma başlatmıştı. İskoç ekibi, karşı karşıya kalacakları cezayı ve buna sebep olan taraftarlarla ilgili kararını duyurdu.

TRİBÜN KAPATMA VE SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI KAPIDA

Rangers, ırkçı pankartın açıldığı Copland Stand'te 2 yıl içerisinde benzeri bir olay daha yaşanırsa tribün kapatma cezası alınacağını açıkladı. Olayların devamı halinde Rangers'ın seyircisiz oynama cezası alabileceği ve bu durumun takımın Avrupa yolculuğuna zarar vereceği belirtildi.

UEFA Rangers'a soruşturma açmıştı! Fenerbahçe maçının faturası çok ağır olacak

IRKÇI TARAFTARLARA ÖMÜR BOYU MEN CEZASI VERECEKLER

İskoç ekibi ayrıca, Fenerbahçe maçında ırkçı pankart açan taraftarları tespit etme aşamasında olduğunu ve tespit edilenlere ömür boyu men cezası vereceklerini duyurdu.

UEFA Rangers'a soruşturma açmıştı! Fenerbahçe maçının faturası çok ağır olacak

NE OLMUŞTU?

İlk suçlama, Rangers'ın tribün gruplarından Union Bears tarafından Copland Front tribününde açılan pankartla ilgiliydi. UEFA, söz konusu pankartın "ırkçı ve/veya ayrımcı" ifadeler içerdiğini belirtti. Pankartta, "Woke yabancı ideolojileri dışarıda tutun. Avrupa'yı savunun" ifadeleri yer almıştı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Fenerbahçe arasında Ibrox'ta oynanan rövanş maçını sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazanmıştı. İlk maçtaki 3-1'lik İskoç ekibinin galibiyetinin sebebiyle uzatmalara giden maçın uzatma dakikalarında tabela değişmemişti. Bunun üzerine Rangers, Fenerbahçe'yi seri penaltı atışlarında elemişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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